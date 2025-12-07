Duplamente ruim

A viagem de primeira classe acabou mal para Fortaleza e Ceará em 2025.

No trem que tomaram, os dois foram empurrados para a composição de segunda.

O Fortaleza ainda deixou a impressão de que impediria o rebaixamento. Capítulou nos estertores da disputa.

O Ceará passou a maior parte da viagem em confortável situação. Na hora de pagar a passagem, também, capitulou.

Na vida, como no futebol, não se tem controle sobre os eventos que são colocados no caminho.

Podem ser coisas boas ou ruins. Para as nossas duas locomotivas, foram acontecimentos ruins, paciência.

Bem sabemos que, nesse momento, as palavras são insuficientes para sabotar a dor do torcedor.

Mas, não custa afirmar que as vitórias e as derrotas são impostoras.

Não se vence todo tempo e não se perde para o resto da vida.

Torcedor de verdade não larga nunca o seu clube. Seja na primeira, segunda, terceira ou quarta divisão.