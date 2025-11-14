CRISE DE QUALIDADE - Um produto rentável como o futebol precisa de preocupação com o espetáculo que oferece. Há jogos que são medonhos de assistir. Observamos a impressionante falta de qualidade no futebol de gigantes clubes brasileiros. Só faltam ficar orgulhosos da crise. Enquanto isso, o torcedor dá sinais de que não evoluiu ao aceitar o baixo nível dos jogos.

DIMENSÕES DO FUTEBOL - O futebol nos dá prazer pela simulação de nossas possibilidades lúdicas e motoras, além de mexer com outras dimensões. Sabiam? O futebol na sua prática revela até caráter. Camus, escritor franco- argelino que foi goleiro, disse: "Aprendi tudo sobre a moralidade humana jogando futebol" Daí porque a frase "o futebol, é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes" ser insuficiente para explicar esse jogo.

DIVISÃO - O escritor Paulo Mendes Campos dividiu os times em "épicos" (Flamengo), "clássicos" (Fluminense) e "imprevisíveis"(Botafogo).