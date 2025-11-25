Ceará leva de três do Mirassol

O Mirassol selou a sorte do Ceará ao marcar dois gols antes de meia hora de jogo.

A partir daí, o 5-3-2 utilizado pelo Ceará foi solenemente para o vinagre.

A situação poderia ter sido aliviada, se Fernandinho tivesse aproveitado o único contra-ataque que o Ceará urdiu na fase inicial.

Na segunda fase, o Mirassol relaxou e o Ceará mudou o esquema com a entrada de Aylon.

Uma bola chutada na trave do Mirassol por Fabiano foi o máximo conseguido pelo time de Condé.

O Mirassol fez três modificações de uma vez, para diminuir a morosidade que adotou no jogo.