Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará leva de três do Mirassol

Confira a coluna desta terça-feira (25) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:11)
Wilton Bezerra
Legenda: O Ceará perdeu para o Mirassol por 3 a 0, fora de casa, pela Série A
Foto: Gabriel Silva / Ceará

O Mirassol selou a sorte do Ceará ao marcar dois gols antes de meia hora de jogo.

A partir daí, o 5-3-2 utilizado pelo Ceará foi solenemente para o vinagre.

A situação poderia ter sido aliviada, se Fernandinho tivesse aproveitado o único contra-ataque que o Ceará urdiu na fase inicial.

Na segunda fase, o Mirassol relaxou e o Ceará mudou o esquema com a entrada de Aylon.

Uma bola chutada na trave do Mirassol por Fabiano foi o máximo conseguido pelo time de Condé.

O Mirassol fez três modificações de uma vez, para diminuir a morosidade que adotou no jogo.

Alisson, com frouxa marcação, fez o terceiro e encerrou a conta.

Assuntos Relacionados