Ceará e Cruzeiro "mereceram" o empate

O Ceará, com a sua proverbial falta de força ofensiva. O Cruzeiro, com futebol incompatível com sua posição.

Só podia dar um empate que não serviu para os dois lados.

O alvinegro limitado ofensivamente ao movimento do lado esquerdo. Mais por Matheus Bahia do que por Fernandinho.

Do lado direito, a inexistência de jogadas. Galeano se dedica à tarefa de ajudar na marcação.

A posse de bola cruzeirense uma coisa opaca.

Poucas finalizações de lado a lado, na primeira etapa. E mesmo assim, bisonhas.

A trama do gol de Zanocelo para o Ceará foi o único lance para se apreciar no segundo tempo.

O gol do Cruzeiro foi por pura infelicidade do zagueiro William Machado.

A partida se desenrolou num num sistema confuso de perde e ganha.

Por falar em perda, logo ele, Galeano, perdeu uma grande oportunidade de dar a vitória ao Ceará, aos 44 minutos.

Zanocelo, pelo gol que marcou e pelo aspecto de luta, foi o destaque do jogo.