Ceará e Cruzeiro "mereceram" o empate

Confira a coluna deste domingo (30) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:04)
Wilton Bezerra
Legenda: O Ceará empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na Arena Castelão pela Série A
Foto: Kid Júnior / SVM

O Ceará, com a sua proverbial falta de força ofensiva. O Cruzeiro, com futebol incompatível com sua posição.

Só podia dar um empate que não serviu para os dois lados.

O alvinegro limitado ofensivamente ao movimento do lado esquerdo. Mais por Matheus Bahia do que por Fernandinho.

Do lado direito, a inexistência de jogadas. Galeano se dedica à tarefa de ajudar na marcação.

A posse de bola cruzeirense uma coisa opaca.

Poucas finalizações de lado a lado, na primeira etapa. E mesmo assim, bisonhas.

A trama do gol de Zanocelo para o Ceará foi o único lance para se apreciar no segundo tempo.

O gol do Cruzeiro foi por pura infelicidade do zagueiro William Machado.

A partida se desenrolou num num sistema confuso de perde e ganha.

Por falar em perda, logo ele, Galeano, perdeu uma grande oportunidade de dar a vitória ao Ceará, aos 44 minutos.

Zanocelo, pelo gol que marcou e pelo aspecto de luta, foi o destaque do jogo.

O Ceará chegou a 43 pontos e manteve posição.

