Vitória de enorme tamanho do Fortaleza

Enfiar três gols no Bahia, dentro da Fonte Nova, não é façanha para qualquer time.

Tinha que ser um Fortaleza com a receita para aquilo que a partida pediu na primeira etapa. O tricolor entendeu o jogo.

Nada de toques e tramas curtas num campo pesado. Dar um norte às jogadas de bola longa e rápida. Foi por aí.

Claro que segurar um Bahia com dois extremas abertos e um meio-campo adiantado exigiu muito da defensiva tricolor.

A partir do goleiro Breno, o setor de defesa do leão foi muito bem.

Resultado: dois gols marcados e, de quebra, uma bola na trave do Bahia.

Já no segundo do tempo, a situação foi mais complicada. O Fortaleza não se defendeu tão bem como no primeiro.

Além de mais encolhido, o tricolor construiu mal as jogadas de contra-ataque que se ofereceram.

Para completar, um pênalti "Mandrake" assinalado pela arbitragem para o Bahia diminuir.

Palermo, imediatamente, fez três alterações, com as entradas de Deyverson, Pablo Roberto e Alanzinho.

Aí, com 30 minutos, Herrera (que já havia marcado um gol no primeiro tempo) sacramenta a sua posição de herói do Fortaleza no jogo.

Faz uma jogada de muita raça pela esquerda e cruza para Breno se atrapalhar, mas rolar a bola para Deyverson marcar o terceiro gol tricolor.

Daí por diante, o Bahia continuou a pressionar e o Fortaleza a se defender, até tomar o segundo gol do Bahia, através de Tiago.

Enfim, a vitória que o time de Palermo tanto perseguia há vários jogos.