Marcelo Paz não permanecerá no Fortaleza?

Sinceramente, acho uma má noticia. E não entendo o seguinte: uma certa satisfação por tal anúncio.

O itinerário vitorioso alcançado por Marcelo Paz jamais será obra de outro executivo.

A partir do que inaugurou no tricolor (o que foi enorme), ficamos na expectativa da reação diante de tal informação.

"Permanecendo ou não na Série A, já está decidido que Marcelo Paz não fica", afirmou o conselheiro Geraldo Luciano. Decidido por quem?

Não está claro se o CEO sairá por decisão própria ou se foi "convidado" a cair fora. O que está por trás disso tudo?

O desempenho do time em 2025 terá sido o estopim da bomba ou existem outros motivos?

Um dia desses, Marcelo Paz era apontado como modelo de gestor para o futebol brasileiro.

Prova de que no futebol há mais coisas entre as quatro linhas e os portões do clube do que supõe a galera desvanecida ou mesmo em fúria.

Afinal, brigar na ponta de cima da tabela de uma competição como o Brasileirão é muita coisa para um ente de região encravada na boca do semiárido de um País tão gigante como desigual.

De uma coisa temos convicção: no Brasil, o sucesso é uma ofensa.