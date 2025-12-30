As inovações no futebol só se davam de quatro em quatro anos, quando das Copas do Mundo. Com o passar do tempo, o fluxo de informações tornou-se tão frenético que as novidades não puderam mais esperar. As mudanças passaram a ser frequentes, numa velocidade impressionante. Diríamos que, as revoluções nos conceitos esquemáticos geraram o híbrido, sistema que reúne matizes de todas as formas de jogar. Quando me perguntam sobre o melhor esquema de jogo, respondo: "O híbrido".



FUTURO NO FUTEBOL

É preciso saber em que medida as crianças viraram veículos da conquista não dos seus sonhos, mas o dos pais. O futebol de sucesso e de contratos milionários se oferece para poucos. Frustra mais do que realiza. Futebol para a criançada não deveria representar nada além do lúdico.

FRASE

"A estatística não leva em conta as circunstâncias do jogo: o imponderável, o acaso, a fortuna". WB.