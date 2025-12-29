EXAGERO - Afirmar que Ceará e Fortaleza são favoritos para retorno à série A em 2026 é otimismo exagerado. Depois de rebaixamentos doídos e vexatórios, os dois terão que cruzar enormes tempestades. As quedas trouxeram grandes consequências e ninguém pode oferecer essa garantia. A realidade é bem mais dura do que apontam as idealizações.

PONTOS CORRIDOS X MATA-MATA - Os defensores do sistema mata-mata afirmam que essa fórmula de disputa garante jogos memoráveis. Eu gostaria, sinceramente, de saber onde tiraram essa certeza. Daqui a pouco, vão dizer que esse critério assegura, também, a melhor qualidade do futebol das equipes. Tenho a dizer o seguinte, em defesa do sistema de pontos corridos: entre outras coisas, o modelo facilita o planejamento dos clubes, treinadores, jogadores, investidores, patrocinadores e emissoras de rádio e televisão.

REJEIÇÃO - Até hoje, apesar das mudanças do jogo, há quem não aceite ponta marcar lateral. Na cultura do torcedor brasileiro, outra rejeição: centroavante voltar para marcar. É aquela velha visão: cada jogador em sua posição e os craques é que decidem. Na questão do ponta, vale lembrar que fomos nós a introduzir (até onde eu sei) o apoio do lateral (Murilo do Flamengo, o pioneiro) para, junto com o ponta, fazer o dois contra um adversário apenas. Daí, o ponteiro se obrigar a voltar para ajudar na marcação. Com um pulo, chegou-se ao 4-4-2 da Inglaterra, em 1966, com dois pontas recuados.

FRASE - "Futebol é uma religião sem mensagens de salvação". Christian Bromberger.