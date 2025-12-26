Nada a ver

Dizer que o critério de pontos corridos do Brasileirão é uma tragédia (por servir apenas para aumentar a receita dos clubes), trata-se de mais do que má vontade de alguns.

Pior ainda é julgar a Copa do Brasil mais saborosa que o maior campeonato do Mundo.

A comparação não tem como se sustentar em pé, a partir dos times que chegaram ao título nas duas competições: Flamengo, no Brasileirão, e Corinthians, na Copa do Brasil.

Certame em que os times se enfrentam em sistema de ida e volta é muitas vezes superior e justo do que um torneio mata-mata.

TRANSIÇÃO

Cada vez mais o futebol vai abraçando a proposta de jogo na base do "me ataque e fique com a bola, que te golpeio em seus pontos fracos".

É o velho contra-ataque, chamado de transição no melhor estilo "Davi X Golias".

Dá-se uma mão de tinta para chamar de novo.

ESPAÇO

Quando somente a posse de bola vai perdendo sua importância, a referência é o espaço.

No futebol de hoje, o jogador se alimenta, cada vez mais, de espaço.

Por falar nisso, Cruyff, um dos maiores jogadores do Mundo, dizia: "Com espaço de cinco metros, qualquer um joga". Ora...

FRASE

"Não é preciso ter jogado futebol para ser técnico. Você não precisa ter sido cavalo para ser um jóquei".

Arrigo Sacchi. Treinador italiano.