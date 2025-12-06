Neste domingo, a partir das 16 horas, Ceará e Fortaleza estarão sacudindo os alicerces de suas grandes torcidas.

O alvinegro recebe o Palmeiras, no Castelão. O Fortaleza, no Rio, enfrenta o Botafogo. Lutarão os dois cearenses pelo salvo conduto para continuar na elite do futebol brasileiro.

Não é mais hora de chorar os maus resultados que, ao longo do campeonato brasileiro, os levaram ao paroxismo de uma situação desconfortavel.

O momento alucinante que cerca alvinegros e tricolores, neste domingo, exige concentração e estratégias adequadas para lograrem êxito.

O Fortaleza empreende uma inacreditável e fulminante reação, depois de ter sido dado como rebaixado.

O Ceará, atravessa o seu pior momento dentro da competição. Deixou de pontuar no momento crucial do Brasileiro.

O tricolor do Picí, até nas partidas em que não rende bem, tem vencido e marcado gols.

O Ceará, pelo contrário, tem encontrado dificuldades no momento de construir os placares.

Acontece, amigos e amigas, que é no delirio do gol o momento em que a diferença entre a prosa e a poesia se desfaz - chega-se a ele por uma via ou por outra.