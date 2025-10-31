Diário do Nordeste
Arbitragem para Santos x Fortaleza

Jogada

Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão

Escala de arbitragem para a partida foi divulgada nesta quinta-feira (30), confira:

Brenno Rebouças 30 de Outubro de 2025

Opinião

Quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise

Faltam 8 rodadas para o fim da Série A, com Leão ainda tendo um jogo atrasado

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 30 de Outubro de 2025

Jogada

Fortaleza pode ter retorno de Lucas Crispim em jogo decisivo contra o Santos

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 30 de Outubro de 2025

Jogada

Santos terá três desfalques contra o Fortaleza em confronto direto no Brasileirão

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira 30 de Outubro de 2025

Jogada

Fortaleza vence Bahia e abre vantagem nas Oitavas de Final da Copa do Brasil Sub-20

Leão venceu o jogo no CT Ribamar Bezerra

Redação 29 de Outubro de 2025

Opinião

A vitória do Santos diante do Fortaleza no Castelão

Confira a coluna de Tom Barros

Foto frontal Tom Barros
Tom Barros 29 de Outubro de 2025
jogador

Jogada

Pierre destaca confiança do Fortaleza antes de encarar o Santos: 'é um confronto direto'

Equipes se enfrentam neste sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 29 de Outubro de 2025

Opinião

Por conta do Galo na final da Sula, Leão terá jogo do returno adiado e fará o do turno na Data FIFA

CBF deve marcar jogos do Fortaleza contra o Atlético para os dias 15 e 26, únicas datas disponíveis

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 29 de Outubro de 2025
Com jogo contra Fortaleza ainda sem data, Atlético-MG avança à final da Sul-Americana

Jogada

Com jogo contra Fortaleza ainda sem data, Atlético-MG avança à final da Sul-Americana

A tendência é que este jogo seja marcado para a Data Fifa de novembro

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025
jogador

Jogada

Brenno ganha confiança de Palermo e se consolida como titular do Fortaleza

Jogador de 26 anos assumiu a posição após lesão de João Ricardo

Crisneive Silveira 28 de Outubro de 2025
