Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Times da Série A sondam Breno Lopes e Fortaleza define pedida milionária; veja valor

São Paulo e Vasco procuraram representantes do atacante, mas clube cearense só aceita liberar o jogador mediante compensação financeira

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Breno Lopes, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Ferroviário
Foto: Davi Rocha/SVM

O atacante Breno Lopes, do Fortaleza, tem despertado o interesse de clubes da Série A no mercado de transferências. O Diário do Nordeste apurou que São Paulo e Vasco sondaram a situação do jogador e entraram em contato com os seus representantes.

Ainda de acordo com apuração, o Fortaleza estipulou uma quantia de 3 milhões de euros, valor equivalente a R$ 19,5 milhões, conforme a cotação atual da moeda europeia. O clube cearense só vai liberar o jogador mediante compensação financeira.

Apesar das consultas feitas aos representantes de Breno Lopes, São Paulo e Vasco ainda não apresentaram propostas oficiais pela contratação do atacante. Anteriormente, o jogador também figurou como um dos alvos do Vitória no mercado da bola.

Aos 29 anos, Breno Lopes conseguiu se destacar ao longo da temporada 2025 mesmo com o rebaixamento do Fortaleza. O atacante encerrou o ano com 10 gols e sete assistências em 52 partidas disputadas com a camisa tricolor. Ele chegou ao Pici na temporada 2024.

Assuntos Relacionados
Foto de Breno Lopes, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Ferroviário

Jogada

Times da Série A sondam Breno Lopes e Fortaleza define pedida milionária; veja valor

São Paulo e Vasco procuraram representantes do atacante, mas clube cearense só aceita liberar o jogador mediante compensação financeira

Daniel Farias Há 45 minutos
Homem dando soco em outro homem

Jogada

Anderson Silva, ex-campeão do UFC, anuncia que vai ingressar na academia de polícia nos EUA

Lutador de 50 anos mora na Califórnia

Redação Há 1 hora
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025

Daniel Farias 24 de Dezembro de 2025
Foto de Lucas Sasha, que recebeu sondagem de time da Série A e Fortaleza tenta manter volante

Jogada

Lucas Sasha recebe sondagem de time da Série A e Fortaleza tenta manter volante

Volante de 35 anos é alvo do Athletico-PR, e diretoria do Leão trabalha nos bastidores para garantir a permanência

Daniel Farias 24 de Dezembro de 2025

Jogada

Caem e voltam? Relembre como foram as campanhas de Ceará e Fortaleza no ano seguinte ao rebaixamento

Após serem rebaixados juntos, Ceará e Fortaleza serão favoritos ao acesso em 2026

Ian Laurindo* 24 de Dezembro de 2025

Jogada

Ferroviário anuncia retorno do zagueiro Jeffão e saída de dois jogadores

Tubarão da Barra está em reformulação para a disputa do Campeonato Cearense 2026

Vladimir Marques 23 de Dezembro de 2025