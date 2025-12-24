Times da Série A sondam Breno Lopes e Fortaleza define pedida milionária; veja valor

O atacante Breno Lopes, do Fortaleza, tem despertado o interesse de clubes da Série A no mercado de transferências. O Diário do Nordeste apurou que São Paulo e Vasco sondaram a situação do jogador e entraram em contato com os seus representantes.

Ainda de acordo com apuração, o Fortaleza estipulou uma quantia de 3 milhões de euros, valor equivalente a R$ 19,5 milhões, conforme a cotação atual da moeda europeia. O clube cearense só vai liberar o jogador mediante compensação financeira.

Apesar das consultas feitas aos representantes de Breno Lopes, São Paulo e Vasco ainda não apresentaram propostas oficiais pela contratação do atacante. Anteriormente, o jogador também figurou como um dos alvos do Vitória no mercado da bola.

Aos 29 anos, Breno Lopes conseguiu se destacar ao longo da temporada 2025 mesmo com o rebaixamento do Fortaleza. O atacante encerrou o ano com 10 gols e sete assistências em 52 partidas disputadas com a camisa tricolor. Ele chegou ao Pici na temporada 2024.