Fortaleza acerta saída de Kuscevic para time da MLS; veja detalhes

O Fortaleza acertou nesta terça-feira (3) a saída do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic. Ele está a caminho do Toronto FC, que disputa a Major League Soccer, de acordo com apuração do Diário do Nordeste.

A negociação será de um empréstimo de Kuscevic para o time canadense, com opção de compra ao fim do período de empréstimo.

Em 2026, mesmo depois do Tricolor de Aço declarar que o zagueiro seria negociado, ele foi relacionado por Thiago Carpini nas partidas contra o Quixadá, atuando em 13 minutos, e contra o Horizonte, no qual foi titular.

Kuscevic chegou ao Fortaleza em 2024, emprestado pelo Coritiba. O clube comprou o atleta em 2025 da equipe paranaense, no valor de R$ 6 milhões pela compra de 50% dos direitos econômicos. Na época, o Leão do Pici cedeu o lateral-esquerdo Bruno Melo em definitivo ao Coritiba na negociação, que estava emprestado.

O chileno pelo Fortaleza fez 78 jogos e marcou quatro gols. O vínculo de Kuscevic com o Tricolor de Aço era até o final de 2028.