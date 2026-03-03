Enquete BBB 26: parcial atualizada reforça preferência do público no Paredão Falso
Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputam a ida ao Quarto Secreto no reality.
O brother Alberto Cowboy reforçou o favoritismo para ir ao Quarto Secreto no primeiro Paredão Falso do BBB 26. Em nova parcial da enquete do Diário do Nordeste, o empresário continua à frente.
Cowboy soma 19.285 votos (54,5%), sendo seguido por Breno, que está com com 14.821 votos (41,9%). Jordana é a menos favorita, com apenas 1.296 votos (3,7%).
Até o fim da manhã desta terça-feira (3), a enquete já registrou 35.402 votos.
A votação do Diário do Nordeste, no entanto, apenas mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado nesta noite pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Relembre a formação do Paredão Falso
Jordana foi colocada no Paredão pela líder da semana, Samira. Por ser indicação do líder, ela não participou da Prova Bate e Volta.
Marciele foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Breno também foi lançado no Paredão. Cowboy, Marciele e Breno participaram da Prova Bate e Volta. Marciele venceu e escapou da berlinda.
A Casa votou da seguinte forma:
- Chaiany: Marciele
- Leandro: Marciele
- Marciele: Breno
- Juliano: Marciele
- Jordana: Breno
- Babu: Marciele
- Cowboy: Breno
- Solange: Marciele
- Gabriela: Breno
- Ana Paula: Babu
- Breno: Marciele
- Milena: Babu