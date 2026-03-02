Diário do Nordeste
BBB 26: escolhido para o Quarto Secreto poderá levar companhia

Novidade foi anunciada no programa ao vivo desta segunda (2).

(Atualizado às 00:03, em 03 de Março de 2026)
Zoeira
Paredão Falso do BBB 26.
Legenda: Resultado será anunciado na terça-feria (2).
Foto: Globo.

Na noite desta segunda-feira (2), durante o Sincerão, o apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt, anunciou uma novidade: o enviado para o Quarto Secreto poderá levar um outra pessoa.

"A pessoa que for pro Quarto Secreto vai escolher alguém pra passar um tempo com ela lá. Então, vão poder ver e debater", explicou o apresentador.

O resultado oficial da berlinda será anunciado na noite de terça-feira (3), durante o programa ao vivo. Breno, Cowboy e Jordana estão no Paredão.

Formação do Paredão Falso

Jordana foi colocada no Paredão pela líder da semana, Samira. Por ser indicação do líder, ela não participou da Prova Bate e Volta.

Marciele foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Breno também foi lançado no Paredão. Cowboy, Marciele e Breno participaram da Prova Bate e Volta. Marciele venceu e escapou da berlinda.

CONFIRA ANÚNCIO

