BBB 26: escolhido para o Quarto Secreto poderá levar companhia
Novidade foi anunciada no programa ao vivo desta segunda (2).
Na noite desta segunda-feira (2), durante o Sincerão, o apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt, anunciou uma novidade: o enviado para o Quarto Secreto poderá levar um outra pessoa.
"A pessoa que for pro Quarto Secreto vai escolher alguém pra passar um tempo com ela lá. Então, vão poder ver e debater", explicou o apresentador.
O resultado oficial da berlinda será anunciado na noite de terça-feira (3), durante o programa ao vivo. Breno, Cowboy e Jordana estão no Paredão.
Formação do Paredão Falso
Jordana foi colocada no Paredão pela líder da semana, Samira. Por ser indicação do líder, ela não participou da Prova Bate e Volta.
Marciele foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Breno também foi lançado no Paredão. Cowboy, Marciele e Breno participaram da Prova Bate e Volta. Marciele venceu e escapou da berlinda.
CONFIRA ANÚNCIO