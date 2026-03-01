'Fantástico' deste domingo (1º) traz cobertura especial dos temporais em Minas Gerais

O Fantástico deste domingo (1º) irá exibir uma cobertura especial sobre os temporais que têm afetado cidades da Zona da Mata de Minas Gerais.

Fortes chuvas têm atingido cidades como Ubá e Juiz de Fora, na região, causando mortes e impactando as vidas de milhares de moradores.

O dominical ainda traz uma matéria sobre um marco histórico para a medicina: uma mulher foi a primeira paciente do mundo a receber um transplante de rosto planejado em detalhes,

Finalmente, outro destaque do programa é a homenagem que o ator Renan Lima, de "Ainda Estou Aqui", fez para o medalhista de ouro Lucas Pinheiro neste Carnaval.

Que horas começa o Fantástico hoje (22)?

O "Fantástico" vai ao ar logo após o Futebol, às 20h15, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 22h45.