'Fantástico' deste domingo (1º) traz cobertura especial dos temporais em Minas Gerais
Programa dominical também mostra um marco histórico para a medicina e a homenagem que um ator fez para o medalhista de ouro Lucas Pinheiro no Carnaval.
O Fantástico deste domingo (1º) irá exibir uma cobertura especial sobre os temporais que têm afetado cidades da Zona da Mata de Minas Gerais.
Fortes chuvas têm atingido cidades como Ubá e Juiz de Fora, na região, causando mortes e impactando as vidas de milhares de moradores.
O dominical ainda traz uma matéria sobre um marco histórico para a medicina: uma mulher foi a primeira paciente do mundo a receber um transplante de rosto planejado em detalhes,
Finalmente, outro destaque do programa é a homenagem que o ator Renan Lima, de "Ainda Estou Aqui", fez para o medalhista de ouro Lucas Pinheiro neste Carnaval.
Que horas começa o Fantástico hoje (22)?
O "Fantástico" vai ao ar logo após o Futebol, às 20h15, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 22h45.
