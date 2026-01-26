Fernanda Torres ganha mais um prêmio internacional por 'Ainda Estou Aqui'
Filme também foi incluído entre as 'Dez Melhores Produções Internacionais do Ano' na 13ª edição dos Premios Días de Cine.
A atriz Fernanda Torres retorna aos holofotes internacionais com mais um prêmio pelo filme "Ainda Estou Aqui". Ela foi eleita a "Melhor Atriz Internacional do Ano" na 13ª edição dos Premios Días de Cine, da Espanha.
O reconhecimento consolida mais um marco para a produção, que soma 71 prêmios e distinções em festivais e premiações ao redor do mundo.
O anúncio foi feito pelo programa "Días de Cine", exibido na La 2, da TVE, após votação interna da redação. A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para esta terça-feira (27), no Museo Reina Sofía, em Madri, reunindo profissionais e representantes da indústria cinematográfica.
Veja também
Na lista das "Melhores Atrizes Internacionais", Fernanda Torres aparece na primeira colocação pelo trabalho em "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. O ranking também inclui Renate Reinsve, Trine Dyrholm, Marianne Jean-Baptiste e, empatadas na quinta posição, Dolly de Leon e Inga Ibsdotter Lilleaas.
Entre os melhores do mundo
O filme brasileiro também foi incluído entre as "Dez Melhores Produções Internacionais do Ano", ocupando o terceiro lugar no levantamento do "Días de Cine", atrás de "Valor sentimental*, de Joachim Trier, e "Foi apenas um acidente", de Jafar Panahi.
A seleção avaliou lançamentos exibidos ao longo de 2025, considerando critérios artísticos e impacto crítico.
Além das categorias internacionais, o prêmio destacou produções e intérpretes do cinema espanhol.