Fernanda Torres ganha mais um prêmio internacional por 'Ainda Estou Aqui'

A atriz Fernanda Torres retorna aos holofotes internacionais com mais um prêmio pelo filme "Ainda Estou Aqui". Ela foi eleita a "Melhor Atriz Internacional do Ano" na 13ª edição dos Premios Días de Cine, da Espanha.

O reconhecimento consolida mais um marco para a produção, que soma 71 prêmios e distinções em festivais e premiações ao redor do mundo.

O anúncio foi feito pelo programa "Días de Cine", exibido na La 2, da TVE, após votação interna da redação. A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para esta terça-feira (27), no Museo Reina Sofía, em Madri, reunindo profissionais e representantes da indústria cinematográfica.

Na lista das "Melhores Atrizes Internacionais", Fernanda Torres aparece na primeira colocação pelo trabalho em "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. O ranking também inclui Renate Reinsve, Trine Dyrholm, Marianne Jean-Baptiste e, empatadas na quinta posição, Dolly de Leon e Inga Ibsdotter Lilleaas.

Entre os melhores do mundo

O filme brasileiro também foi incluído entre as "Dez Melhores Produções Internacionais do Ano", ocupando o terceiro lugar no levantamento do "Días de Cine", atrás de "Valor sentimental*, de Joachim Trier, e "Foi apenas um acidente", de Jafar Panahi.

A seleção avaliou lançamentos exibidos ao longo de 2025, considerando critérios artísticos e impacto crítico.

Além das categorias internacionais, o prêmio destacou produções e intérpretes do cinema espanhol.