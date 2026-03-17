Canadense Kizaba e cearense Ricardo Bacelar apresentam show inédito

Um encontro artístico que mescla música tradicional congolesa, batidas eletrônicas, jazz e raízes da música brasileira está marcado para o próximo domingo (22), às 18h. O canadense de origem congolesa Kizaba e o cearense Ricardo Bacelar apresentam um show inédito no Cenário Casa de Música.

Em Fortaleza desde sexta (13), Kizaba é destaque na cena afrofuturista, tendo recebido indicações ao Prêmio Juno, um dos principais do Canadá, e sido eleito Revelação do Ano de 2024/2025 pela Rádio Canadá.

Durante a passagem do artista pela capital cearense, que irá durar 10 dias, ele e Bacelar estão gravando um disco de parcerias e irão realizar um “show de uma forma muito descontraída”, como define o cearense ao Diário do Nordeste.

“Aproveitando que vamos estar juntos, nós vamos fazer um show cantando algumas músicas novas e também algumas coisas minhas com ele, algumas coisas que ele já faz”, explica.

Na apresentação, Kizaba ficará responsável pela bateria, percussão e vocais, enquanto Ricardo irá tocar teclado, percussão e também cantará. “São poucos lugares, a gente fez uma coisa bem descomplicada. É um pouco intimista, mas é em pé, para as pessoas dançarem”, avisa.

Na ocasião do show, haverá a gravação de um videoclipe de uma das parcerias produzidas entre os dois artistas.

Encontro musical Brasil-África

Ricardo e Kizaba se conheceram inicialmente em 2025, na Finlândia, durante a Worldwide Music Expo (WOMEX), uma das maiores feiras de música do mundo que reúne artistas e gravadoras.

Bacelar estava no evento com a gravadora Jasmin Music e Kizaba era uma das atrações musicais.

“Ele era, talvez, o artista mais assediado. É um performer muito talentoso. Nós nos conhecemos lá, ele ouviu minha música e gostou, eu ouvi a música dele e gostei, e a gente combinou de fazer um disco”, resume o cearense.

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De sexta (13) até terça (17), Ricardo revela que a dupla já gravou três músicas do futuro disco. “A música brasileira já tem a África dentro de si, se a gente não tivesse a nossa música seria completamente diferente”, destaca.

“Essas colaborações são muito ricas. Fizemos uma embolada do Nordeste, um desafio, eu cantando em português e ele cantando na língua dele, percussão nordestina com a percussão africana”, exemplifica.

“A gente mistura esses ‘sotaques’, essas coisas próprias para criar outra coisa. É como se fosse fazer uma comida, você bota temperos e a comida fica com um gosto diferente” Ricardo Bacelar músico, produtor e compositor

"Laboratório" de experimentações musicais

O projeto promovido por Ricardo Bacelar com Kizaba é um novo encontro artístico desenvolvido entre o cearense e artistas musicais de diferentes gêneros, trajetórias e países.

“No próximo mês vem o Danilo Caymmi, compositor, cantor e filho do Dorival Caymmi, só não vamos fazer show porque o tempo vai ser curto”, adianta. “Já fiz com Leila Pinheiro, Jacques Morelenbaum, Roberto Menescal”, lista.

“Essas colaborações são muito ricas do ponto de vista do resultado, além da experiência de tocar, você convive, é muito aprendizado, faz parte desse ‘laboratório’ que eu faço de experimentação” Ricardo Bacelar músico, produtor e compositor

Os encontros musicais e os registros que surgem como frutos deles ocorrem no estúdio de gravação de Ricardo e a partir da gravadora Jasmin Music, tendo como alvos o público interno e também o mercado internacional.

Ainda neste mês, no dia 27, Ricardo lança o primeiro single do disco feito em parceria com o percussionista Airto Moreira. O lançamento do álbum em si está previsto para o mês de maio e ocorre no Brasil, Estados Unidos, Japão, China, Portugal, França e Alemanha.

Show de Kizaba e Ricardo Bacelar