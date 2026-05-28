Claudia Raia volta a Fortaleza com peça e celebra teatro frente ao ‘mundo da IA’

Quatro anos após se apresentar com um espetáculo em Fortaleza, a atriz Claudia Raia retorna à Capital cearense novamente pelo teatro. Neste fim de semana, a artista leva a comédia musical “Cenas da Menopausa”, na qual contracena com Jarbas Homem de Mello, ao Cineteatro São Luiz.

Com apresentações de sexta (29) a domingo (31), o espetáculo trata com leveza e sensibilidade da fase da menopausa na vida de mulheres com mais de 50 anos, abordando mudanças corporais, sintomas, questões de relacionamento, trabalho e autoestima, por exemplo.

Em visita ao Diário do Nordeste, Claudia e Jarbas celebram os encontros possibilitados pelo teatro como um diferencial frente à inteligência artificial. “Uma das únicas coisas que não vai morrer com o IA, são as experiências ao vivo”, sustenta a atriz.

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Constância e construção de relação com plateias

Os mais de 160 mil espectadores que “Cenas da Menopausa” já levou a teatros de todo o Brasil — além dos mais de 80 mil espectadores das temporadas realizadas em Portugal — corroboram a defesa da artista.

“Não é milagre. A gente ter, graças a Deus, os teatros lotados vem de um trabalho árduo, de muitos anos, de construção de público. Não é 'você faz sucesso na novela das nove e lota teatro'”, aponta.

O esmero com a lida, destaca Claudia, é essencial para os resultados. “Se realmente não for bom, se não for construindo esse público pedrinha por pedrinha, se não estiver sempre em cartaz (com) constância, você não forma o público”, compreende.

Legenda: "Cenas da Menopausa" já levou mais de 160 mil brasileiros aos teatros. Foto: Renam Christofoletti / Divulgação.

Para Jarbas, que também dirige o espetáculo, o nome da atriz e esposa é sinônimo de qualidade. “A Claudia é produtora desde os 19 anos. As pessoas sabem, se a Claudia Raia está produzindo, é bom”, afirma. “Ela é uma atriz muito popular e atrai muito público por onde a gente passa. O teatro tem esse poder de aproximar, essa relação direta com o público”, avança.

“Nesse mundo da IA, onde as relações pessoais e experiências ao vivo e presenciais têm um valor cada vez mais raro, toca profundamente. Não existe experiência igual a colocar um grupo de pessoas, você contando uma história, e aquela simbiose acontecer”, dialoga a atriz.

Claudia Raia passou por “três” menopausas, conta Jarbas Homem de Mello

A presença da plateia em “Cenas da Menopausa” não é detalhe. Claudia e Jarbas interpretam diferentes personagens ao longo da obra, mas em determinada altura da produção abrem a fala ao público, que é convidado a compartilhar as próprias histórias.

O próprio casal tem passagens de vida ora curiosas, ora simbólicas, ligadas ao processo da menopausa. Odette, mãe de Claudia Raia, engravidou dela aos 45 anos, durante a própria menopausa.

O fato se repetiu com a atriz décadas depois: Claudia engravidou aos 55 anos do primeiro filho com Jarbas, nascido em 2023. “Luca é filho da menopausa. Eu já estava na menopausa quando engravidei. Ele é um pouco fruto desse espetáculo”, considera.

A peça, inclusive, foi produzida após o nascimento do filho do casal. O principal desafio, partilham, é logístico: “A gente pensa primeiro nele: como vai acomodar, o que ele vai fazer enquanto a gente tiver trabalhando, o que tem na cidade. Primeiro a gente acomoda ele e depois pensa na gente, mas vamos a família inteira, é uma família de circo”, diz Jarbas.

Outro aspecto da vida pessoal do casal compartilhado são as “três” menopausas vividas por Claudia. Foi o marido, ela explica, que identificou o início do processo.

“Avisei: ‘Você está diferente, vamos investigar’. Quando ela ficou grávida do Luca, saiu do processo porque entrou a prolactina. Teve o Luca, amamentou 7 meses e, quando deixou de amamentar, a menopausa voltou com tudo de novo”, narra o ator.

Houve, então, um processo de reposição hormonal, mas a menopausa retornou quando o espetáculo começou a ser montado. “Deu um gatilho emocional que ela começou a ter os sintomas todos de novo, mesmo fazendo a reposição: as inseguranças, tristezas, dores”, lista.

Projetos no teatro, no streaming e no cinema

Conciliar teatro e televisão sempre foi a toada da carreira de Claudia Raia. A atriz, porém, está sem participar de maneira recorrente das novelas desde 2019, quando fez “Verão 90”. A última participação especial foi em 2023. Em 2024, o contrato dela com a TV Globo encerrou.

“Teatro sempre foi prioridade, sempre, como a televisão também foi durante muito tempo. Fiquei 40 anos na TV Globo, é uma vida. Fiz 100 trabalhos, muitas novelas, uma carreira imensa”, reconhece.

No entanto, uma série de aspectos levaram ao momento distante da TV tradicional. “Fazer novela no Rio de Janeiro, com um bebê pequeno, morando em São Paulo, é um negócio que não quero nesse momento da minha vida. Talvez mais tarde, quando o Luca for maior”, partilha a atriz.

Legenda: Cinema, teatro e séries estão entre os projetos futuros da atriz Claudia Raia. Foto: Ismael Soares / Diário do Nordeste.

“É isso que está me pegando hoje em dia: é muito tempo. Quero fazer projetos mais curtos. Cinema, série, coisas que me ocupem dois, três meses. Nove meses é uma gestação, de segunda a sábado. Nesse momento, não quero me envolver numa coisa tão longa assim” Claudia Raia atriz

Os projetos atuais de Claudia variam entre o sempre presente teatro e produções como “Fúria”, nova série da Netflix que estreia em julho, o reality “Sua Mãe Te Conhece”, também da Netflix e que chega à plataforma em agosto, e o podcast “MaterniDelas”, com Tatá Estaniecki;

“Faço muita coisa ao mesmo tempo, além de teatro e além de produzir os meus espetáculos, porque produzo coisas que eu não faço também”, avança. “Fiz pouco cinema perto do que eu queria fazer, mas agora tenho projetos futuros, estou bem animada para voltar ao cinema. Ainda não (posso revelar), mas está em processo”, adianta.

Cenas da Menopausa