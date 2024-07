Claudia Raia deixa TV Globo após 40 anos na emissora

A atriz Claudia Raia deixou a TV Globo após 40 anos na emissora. A artista anunciou o fim do ciclo e o encerramento do contrato na tarde desta segunda-feira (1º) por meio de uma publicação no Instagram.

No vídeo, Claudia reuniu diversas imagens de trabalhos no canal no decorrer da carreira, incluindo personagens em novelas e participações em programas da grade da emissora ao lado de colegas.

Na legenda, ela deixou um recado em tom de despedida para os fãs e aproveitou para agradecer à Globo. A atriz ainda prometeu trazer novidades em breve.

"Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? MUITAS! Obrigada, TV Globo, por fazer parte da minha vida, foram tantos aprendizados, sonhos realizados, amigos e filhos que ganhei da teledramaturgia! Só tenho motivos para celebrar, foram muitas conquistas pessoais e profissionais. Daqui a pouco estou de volta, isso não é um adeus! É um até logo", registrou na legenda.

"Obrigada por tanto! Te amo", escreveu o perfil da Rede Globo na publicação em resposta à homenagem da atriz.

Nos comentários, diversos fãs e amigos famosos de Claudia deixaram mensagens de carinho e apoio.

"Sua trajetória inspira muita gente, meu amor, muito obrigada por dividir sua arte conosco por tanto tempo e da maneira mais genuína e brilhante. Que venham novos desafios e realizações, parabéns", disse Jarbas Mello.

"Maravilhosa você, sempre", comentou Marcos Veras. "Grande inspiração por onde passa, nas histórias contadas, na fala da mulher com muita coragem, nós te amamos", afirmou Sheila Mello.

Novos projetos

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, no mês de maio, Claudia Raia anunciou a saída da TV Globo após 40 anos de trabalho na emissora.

“Agradeço muito à TV Globo por ter me acolhido, por ter sido minha companheira nesses anos todos. Eu não tenho motivo para lamentar e sim, agradecer. Não é questão de estabilidade ou liberdade, é questão de um momento do sistema mesmo. Eu não lamento em absoluto”, enfatizou.

Ainda durante a entrevista ao Roda Viva, Claudia Raia comentou sobre sua atuação como produtora e os projetos que pretende desenvolver nos próximos meses. Atualmente, ela trabalha nos espetáculos teatrais “Tarsila, a Brasileira” e “Conserto para Dois - O Musical”, além de uma nova peça escrita por Ana Toledo, que deve estrear em Portugal, em 2025.

“Eu tenho vários projetos de teatro, eu tenho projetos de cinema com a Globo Filmes, que é um projeto de um filme musical, uma comédia e que se chama 'Glória, Glória'. Eu tenho projetos até o segundo semestre de 2025, tanto como produtora quanto como atriz, seja em cinema, em teatro e traçando aí coisas novas para o audiovisual”, ressaltou.

“Saio com um até logo, porque a minha história com a Globo sempre vai ser uma relação de amor. Foi assim desde os meus 17 anos, quando eu entrei lá, e se encerra porque a vida está mudando, porque as coisas estão mudando e está tudo bem”, evidenciou a atriz.