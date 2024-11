Vera Viel comemora fim do uso de muletas após cirurgia: 'Recuperação surpreendente'

Vera Viel comemorou que não precisa mais usar muletas no processo de recuperação após cirurgia. A modelo anunciou a novidade nas redes sociais e publicou um vídeo ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Faro.

"Fim de mais uma etapa. As muletas me ajudaram muito nesses primeiros 45 dias pós-cirurgia de retirada do tumor. Hoje finalmente não preciso mais usá-las", escreveu. Ela agradeceu a Deus e aos familiares no processo de terapia. "Que felicidade poder voltar a caminhar tão rapidamente", completou.

Vera foi diagnosticada em outubro com sarcoma sinovial na coxa esquerda, um tumor maligno e raro. A condição fez com que ela passasse por uma cirurgia delicada, além de ir a sessões de radioterapia.

Nesta sexta-feira (22), a modelo compartilhou com seguidores o sentimento de ir para a primeira sessão terapêutica sem precisar das muletas.

"Bom dia, hoje é sexta-feira e estou indo para minha décima sessão de radioterapia. Não poderia estar mais feliz, porque hoje estou sem as muletas. Agora, sei que tenho ainda o tratamento a seguir, continuar com as radioterapias, que serão 33 sessões, estou indo para a décima hoje, mas muito agradecida", afirmou.

Efeitos colaterais

Um mês após a retirada do tumor e o início da recuperação, Vera Viel revelou que já sente alguns efeitos colaterais do tratamento. A modelo abordou o assunto nas redes sociais quando estava na terceira sessão de terapia, no último dia 13.

"A radioterapia não tem os efeitos que a quimioterapia tem. Mas, já comecei a sentir alguns, como a fadiga, cansaço e precisa cuidar muito da pele, hidratar muito", disse.