'Dona de Mim': nova novela das 19h estreia nesta segunda (28); veja detalhes da trama e do elenco

'Dona de Mim', nova novela da faixa das 19h da TV Globo, estreia nesta segunda-feira (28) com forte expectativa, já que é escrita por Rosane Svartman, autora do sucesso recente 'Vai na Fé'. Além disso, a trama ainda trará nomes como Clara Moneke e Tony Ramos entre os protagonistas, o que acrescenta um fator extra nessa espera.

Tony, por exemplo, durante a coletiva de imprensa de divulgação da novela, fez questão de ressaltar a crença no novo projeto. "Não sou um ator de horário, sou de textos, de uma boa ideia", definiu quando questionado sobre estar em uma produção das 19h.

O ator, que "adora" fazer novela, também explicou que gosta de "ser surpreendido por cada bloco novo de capítulos", algo que o estimula a construir personagens. Na nova trama, não deve ser diferente.

Já a grande protagonista, Clara Moneke, chega com um forte apoio do público debaixo do braço, como uma das mais bem comentadas durante a exibição de 'Vai na Fé.

Questionada sobre a nova personagem, a jovem Leona, ela citou a força de histórias como as que serão contadas em 'Dona de Mim'. "Contar histórias de mulheres que vencem é o que a gente precisa cada vez mais. A Leo vem de um buraco, um sofrimento, trauma mesmo, e ela reencontra vontade de viver por várias perspectivas que não são só românticas", adianta.

Nessa expectativa, reunimos os detalhes sobre os personagens e o elenco da trama de 'Dona de Mim'. Confira:

Quem é quem em 'Dona de Mim'?

Leona (Clara Moneke)

Foto: Globo/Manoella Mello

Leona é uma jovem que enfrenta a vida com um sorriso no rosto. Traumatizada pela perda de uma gestação, ela convive com uma tristeza dentro de si, mas faz questão de tentar de tudo para fechar as contas em casa. A mudança na vida dela acontecerá ao arrumar emprego na casa de Abel (Tony Ramos) para cuidar de Sofia, mesmo nome da menina que perdeu.

Abel (Tony Ramos)

Foto: Globo/Léo Rosário

Abel é o atual presidente da fábrica de lingerie Boaz e tem quatro filhos: Samuel (Juan Paiva), Davi (Rafa Vitti) e Ayla (Bel Lima), frutos do seu primeiro casamento. Casado com Filipa (Cláudia Abreu), os dois ainda criam a pequena Sofia (Elis Cabral), registrada como filha após a cobrança de uma dívida de vida que ele tinha com Ellen (Camila Pitanga).

Filipa (Cláudia Abreu)

Foto: Globo/Léo Rosario

O casamento com Abel não foi bem o que Filipa esperava e agora, ainda jovem, ela se sente sozinha na casa da família Boaz. A chegada de Sofia parece até ser um momento de renovação, mas ela se sentirá frustrada com a maternidade mais uma vez.

Sofia (Elis Cabral)

Foto: Globo/Manoella Mello

Filha de Ellen (Camila Pitanga) e registrada por Abel (Tony Ramos), Sofia adora aprontar com as babás que a família tenta contratar, mas tudo isso é porque ela se sente sozinha, o que muda com a chegada de Leona (Clara Moneke), sua nova babá.

Samuel (Juan Paiva)

Foto: Globo/Léo Rosario

Samuel é um dos três filhos mais velhos de Abel e trabalha na fábrica de lingerie da família, a Boaz. Responsável, ele é o mais parecido com o pai, e é apontado como o potencial sucessor dele.

Davi (Rafael Vitti)

Foto: Globo/Léo Rosario

Enquanto isso, Davi é o oposto do irmão, só quer saber de curtir a vida com o dinheiro do pai. Ele trabalha no marketing da fábrica, mas gosta mesmo é de flertar com as modelos de lingerie. Apesar disso, é descrito como um jovem divertido e engraçado.

Ayla (Bel Lima)

Já Ayla é, das filhas de Abel, a mais ingênua. Por conta da personalidade, acaba sempre passando a mão na cabeça do irmão, Davi, mas também é vista como muito inteligente.

Jaques (Marcello Novaes)

Foto: Globo/Léo Rosario

O irmão de Abel não tem nada de parceiro: é invejoso e amargurado, sempre achando que deveria ter sido o grande herdeiro da fábrica da família. A mãe dos dois, entretanto, tenta apaziguar os conflitos em casa.

Marlon (Humberto Morais)

Foto: Globo/Manoella Mello

Marlon é idealista e cheio de princípios. Era namorado de Leo (Clara Moneke) e os dois estavam noivos, mas acabaram perdendo a filha que esperavam. O esporte o ajudou a superar o trauma, e foi no kickboxing que conheceu Bárbara (Giovana Cordeiro), atual namorada dele.

Ellen (Camila Pitanga)

Foto: Globo/Manoella Mello

Ex-funcionária da Boaz, ela aparece no dia do casamento de Abel e Filipa carregando Sofia, ainda bebê, nos braços. Ela cobra uma dívida do ex-patrão e pede que ele crie a menina, já que ela está com câncer em fase terminal.