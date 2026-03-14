Veja quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado (14/03)
Vencedor poderá imunizar dois brothers caso escolha ganhar o segundo poder.
Breno ganhou a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 na tarde deste sábado (14). Havia apenas oito participantes jogando. Após um sorteio, ficaram de fora da dinâmica: Jordana, Milena e Marciele.
As três tiraram "X" no sorteio dentro da caixa. Com a vitória, o brother ganhará o poder de imunizar um aliado.
Além disso, deverá escolher entre assistir ao vídeo da família ou ganhar o poder de imunizar um segundo brother ou sister.
Nesta tarde, o Anjo ainda escolherá a pessoa para o Monstro da semana.
Entenda a dinâmica da prova
Cada participante ficará em uma cabine, acompanhando o tempo da corrida e o multiplicador em um telão. O objetivo é apertar o botão no tempo mais próximo possível do limite.
A pontuação de cada rodada é: tempo x multiplicador. Os brothers que fizerem mais pontos com a soma das três rodadas, seguem para a próxima fase.
Duelos da 1ª fase
- 1 duelo: Jonas contra Boneco. Boneco venceu.
- 2 duelo: Juliano contra Chay. Juliano venceu.
- 3 duelo: Solange contra Ana Paula. Ana Paula venceu.
- 4 duelo: Marciele contra Breno. Breno venceu.
Duelos da 2ª fase
- 1 duelo: Boneco contra Juliano. Boneco venceu.
- 2 duelo: Ana Paula contra Breno. Breno venceu.
Duelo final
- Boneco contra Breno. Breno venceu.