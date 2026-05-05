Pedro Novaes muda visual para interpretar Alexandre em filme de 'A Viagem'
Ator vive novo desafio profissional após fim das gravações da novela Três Graças.
Com o fim das gravações da novela Três Graças, o ator Pedro Novaes já se prepara para viver um novo desafio profissional: ele irá interpretar o personagem icônico Alexandre no filme de "A Viagem".
Nas redes sociais, o artista já apareceu com o novo visual, de cabelos platinados, inspirado no modelo usado por Guilherme Fontes na trama original em 1994. Além da mudança na cor, os fios também estão mais curtos e estilizados para o personagem, principal antagonista do folhetim.
Na última semana, Pedro Novaes se despediu do personagem Léo, de Três Graças, para mergulhar no novo papel.
Filme de 'A Viagem'
A novela "A Viagem", um dos sucessos da Globo, será transformada em filme. Na versão original, quem deu vida ao personagem foi o ator Guilherme Fontes, agora vivido por Pedro Novaes.
Também está confirmada no elenco a atriz Carolina Dieckmmann, que interpretará a personagem Diná, já vivida por Christiane Torloni. Rodrigo Lombardi será Otávio Jordão, personagem que foi de Antônio Fagundes no folhetim.
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O roteiro da adaptação será assinado por Jaqueline Vargas, que colaborou no roteiro em "Dona de Mim". Ela também foi responsável pela série "Sessão de Terapia".
"A Viagem" é uma releitura da novela que foi ao ar na TV Tupi entre 1975 e 1976, escrita por Ivani Ribeiro. Na TV Globo, a versão com Guilherme Fontes foi exibida originalmente em 1994.
Personagem Alexandre em 'A Viagem'
Alexandre é o caçula da família Toledo: ele é irmão de Raul (Miguel Falabella), Diná (Christiane Torloni) e Estela (Lucinha Lins). Os quatro são filhos de dona Maroca (Yara Cortes).
Depois de matar o colega de trabalho em uma tentativa de roubo, o jovem inconsequente se sente encurralado e fica desesperado.
Para fugir da polícia, ele procura seu irmão, Raul, e seu cunhado, Téo (Maurício Mattar), mas, devido à gravidade do crime cometido pelo vilão, os dois se recusam a ajudá-lo.
Com raiva dos parentes, Alexandre procura sua namorada, Lisa (Andréa Beltrão), e propõe uma fuga da cidade. Ela aceita, mas o protagonista acaba sendo capturado pela polícia e levado para a prisão, onde passa boa parte da trama — enquanto vivo.