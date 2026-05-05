Pedro Novaes muda visual para interpretar Alexandre em filme de 'A Viagem'

Com o fim das gravações da novela Três Graças, o ator Pedro Novaes já se prepara para viver um novo desafio profissional: ele irá interpretar o personagem icônico Alexandre no filme de "A Viagem".

Nas redes sociais, o artista já apareceu com o novo visual, de cabelos platinados, inspirado no modelo usado por Guilherme Fontes na trama original em 1994. Além da mudança na cor, os fios também estão mais curtos e estilizados para o personagem, principal antagonista do folhetim.

Na última semana, Pedro Novaes se despediu do personagem Léo, de Três Graças, para mergulhar no novo papel.

Filme de 'A Viagem'

A novela "A Viagem", um dos sucessos da Globo, será transformada em filme. Na versão original, quem deu vida ao personagem foi o ator Guilherme Fontes, agora vivido por Pedro Novaes.

Também está confirmada no elenco a atriz Carolina Dieckmmann, que interpretará a personagem Diná, já vivida por Christiane Torloni. Rodrigo Lombardi será Otávio Jordão, personagem que foi de Antônio Fagundes no folhetim.

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O roteiro da adaptação será assinado por Jaqueline Vargas, que colaborou no roteiro em "Dona de Mim". Ela também foi responsável pela série "Sessão de Terapia".

"A Viagem" é uma releitura da novela que foi ao ar na TV Tupi entre 1975 e 1976, escrita por Ivani Ribeiro. Na TV Globo, a versão com Guilherme Fontes foi exibida originalmente em 1994.

Personagem Alexandre em 'A Viagem'

Legenda: Alexandre era um playboy inconsequente que foi preso por matar um colega de trabalho Foto: Divulgação/Globo

Alexandre é o caçula da família Toledo: ele é irmão de Raul (Miguel Falabella), Diná (Christiane Torloni) e Estela (Lucinha Lins). Os quatro são filhos de dona Maroca (Yara Cortes).

Depois de matar o colega de trabalho em uma tentativa de roubo, o jovem inconsequente se sente encurralado e fica desesperado.

Para fugir da polícia, ele procura seu irmão, Raul, e seu cunhado, Téo (Maurício Mattar), mas, devido à gravidade do crime cometido pelo vilão, os dois se recusam a ajudá-lo.

Com raiva dos parentes, Alexandre procura sua namorada, Lisa (Andréa Beltrão), e propõe uma fuga da cidade. Ela aceita, mas o protagonista acaba sendo capturado pela polícia e levado para a prisão, onde passa boa parte da trama — enquanto vivo.