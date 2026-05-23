Altas Horas recebe Xande de Pilares e grupo Revelação

O “Altas Horas” deste sábado (23) recebe Xande de Pilares e o grupo Revelação em um reencontro para cantar grandes sucessos que fazem parte da história do pagode.

O programa também recebe convidados especiais para celebrar esse momento. Entre eles, os cantores Caetano Veloso, Alexandre Pires, Salgadinho, e Céu.

Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (23)?

O "Altas Horas" começa a partir das 22h25, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.