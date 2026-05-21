Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante a operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil, contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do g1.

Conforme a investigação, o esquema envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau (SP), controlada pela cúpula da facção criminosa.

Os agentes também cumprem mandados de busca e apreensão na casa de Deolane, em Barueri (SP), e em outros endereços ligados a ela. No total, os policiais cumprem seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão.

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Marcola e Player: Outros alvos da operação

Além de Deolane, foi preso Everton de Souza, conhecido como Player, indicado como operador financeiro da organização. Também foi emitido um mandado de prisão contra Marco Herbas Camacho, o Marcola, considerado o chefe da facção, que já está preso.

Ainda conforme o g1, outros alvos da operação incluem o irmão de Marcola, Alejandro Camacho, e dois sobrinhos dele, Paloma Sanches Herbas Camacho e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho.

Segundo a investigação, Deolane foi identificada como recebedora de dinheiro do PCC. Parte das movimentações ocorreram em depósitos em espécie, partindo do caixa da facção por meio da transportadora de cargas, e ordenados pela cúpula da organização criminosa.

Os depósitos, que foram fracionados abaixo de R$ 10 mil, ocorreram entre os anos de 2018 e 2021 e somaram R$ 1.067.505,00. Segundo a polícia, o intermediador era Player, que indicava a conta de Deolane para "fechamentos" mensais.