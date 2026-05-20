Virginia exibe coleção milionária com celular, bolsas, joias e relógios em foto

Durante estadia em Dubai, a influenciadora Virginia Fonseca apareceu com diversos itens de luxo. Em imagem publicada no Instagram, na terça-feira (19), ela exibe peças que, somadas, podem custar mais de R$ 5 milhões. Dentre os itens estão celulares, bolsas, relógios e pulseiras.

Ela aparece usando um celular da marca britânica Vertu que, como os relógios suíços, são itens de luxo extremo. Esses celulares variam de R$ 18 mil a R$ 250 mil, mas podem custar cerca de R$ 2,7 milhões, no caso do "Vertu Signature Cobra Limited Edition".

Apesar de não competirem com outras marcas de celulares no quesito tecnologia, eles são usados como itens de status. Todos são produzidos com materiais especiais, como couro exótico, safira, ouro e cerâmica.

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Joias, bolsas e relógios raros

Além desse celular, ela aparece com o relógio da marca Richard Mille, sendo do modelo mais caro, o RM 037 "snow setting". Ele é cravejado de diamantes, com pulseira vermelha. No mercado de luxo internacional, custa cerca de US$ 600 mil, aproximadamente R$ 3 milhões.

Virgina também exibe uma Hermès Birkin Himalaya, considerada a bola mais rara e cara do mundo. Conforme o Globo, a peça é feita de couro de crocodilo do Nilo e passa por um processo de tingimento para chegar ao efeito de degradê.

Nas mãos e braços, usa peças cravejadas de diamantes, que podem custar mais de R$ 300 mil cada. Assim, a soma dos itens podem variar de R$ 3,2 milhões a R$ 5,6 milhões, conforme estimativa do Metrópoles.