Marca de Virginia, WePink é multada em R$ 1,5 milhão pelo Procon-SP

A empresa WePink, que é registrada como Savi Cosméticos Ltda., foi multada pelo Procon de São Paulo em R$ 1.566.416,66, por infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). As informações foram divulgadas pelo órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania nessa segunda-feira (29).

A autuação veio a partir de fiscalização realizada após reclamações de consumidores e análise do site da empresa.

A equipe de fiscalização do Procon identificou, entre os principais problemas, que a empresa desrespeitou prazos de entrega de produtos. Em alguns casos, não foram enviados todos os produtos comprados.

Além disso, a WePink não prestou serviço adequado no pós-venda. "Consumidores relataram demora excessiva para o estorno de valores e para a efetiva entrega de novos produtos em casos de substituição por vício. E ainda que a empresa apresentou inércia em responder às solicitações de consumidores que tentaram exercer o 'direito de arrependimento' dentro do prazo legal", informou o Procon-SP.

Os fiscais ainda identificaram que, no início deste mês, a WePink parou de divulgar dados obrigatórios como endereço e e-mail para contato.

O Procon-SP ressaltou que a empresa tem direito à defesa. Clientes que se sentirem lesados devem formalizar reclamações nos órgãos de defesa do consumidor.

O Diário do Nordeste buscou um posicionamento, por e-mail, da empresa. Caso haja retorno, este texto será atualizado.