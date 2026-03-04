Atriz e modelo Annabel Schofield morre aos 62 anos
Atriz ficou conhecida por interpretar a personagem Laurel Ellis na série norte-americana "Dallas".
A modelo e atriz Annabel Schofield morreu, aos 62 anos, em decorrência de complicações de um câncer no cérebro. Conforme noticiado pelo The Hollywood Reporter, a artista faleceu no último sábado (28).
Schofield ficou conhecida por interpretar a personagem Laurel Ellis ao lado de Larry Hagman na série norte-americana "Dallas". Ela também é considerada um ícone da moda e estampou diversas capas da revista Vogue e de outras publicações no mundo da moda nos anos 1980.
Annabel ainda demonstrou talento nas passarelas e desfilou por grifes como Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon e Boots No. 7.
Carreira na arte
Annabel demonstrou o talento para a arte ainda criança. Ela cresceu em meio aos sets de filmagens, por incentivo do pai, o produtor britânico John D. Schofield.
Na indústria cinematográfica, além de "Dallas", Schofield leva no currículo filmes como "Solar Crisis" (1990), parceria com Charlton Heston, "Dragonard" (1987) e "O Olho da Vingança" (1991).
A atriz também teve experiências nos bastidores das telonas e trabalhou com a produção de filmes como "Os Irmãos Grimm" (2005), "Doom: A Porta do Inferno" (2005) e "Cidade das Sombras" (2008).
Em 2010, ela chegou a fundar a produtora Bella Bene Productions.
Annabel também se aventurou na escrita e publicou o romance semi-autobiográfico "The Cherry Alignment", em que conta sua vida como atriz e modelo na década de 1980.