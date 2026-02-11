James Van der Beek, ator de 'Dawson’s Creek', morre aos 48 anos

O ator James Van der Beek, conhecido por seu icônico papel em "Dawson’s Creek", faleceu aos 48 anos nesta quarta-feira (11). Os familiares divulgaram o óbito no perfil do artista no Instagram, mas não informaram a causa da morte.

Em 2024, ele divulgou o diagnóstico de câncer colorretal, mas já estava em tratamento desde 2023. "Nosso amado James David Van Der Beek faleceu em paz esta manhã. Ele enfrentou seus últimos dias com coragem, fé e serenidade", escreveram os familiares.

"Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e a sacralidade do tempo. Esses dias chegarão. Por ora, pedimos privacidade e paz enquanto lamentamos a perda de nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo". Familiares de James Nota oficial

Câncer colorretal

Em setembro do ano passado, James emocionou fãs e colegas ao participar, virtualmente, da reunião beneficente de “Dawson’s Creek”. O evento ocorreu no Richard Rogers Theatre, em Nova York. O ator enviou um vídeo gravado após ser impedido de comparecer presencialmente devido a problemas de saúde.

Anteriormente, Van Der Beek havia falado abertamente sobre seu tratamento contra câncer. Em entrevista à People, realizada em novembro de 2024, chegou a dizer que procurava manter o otimismo e aconselhou outras pessoas enfrentando diagnósticos semelhantes.

“Milagres acontecem, e acontecem o tempo todo. Seja gentil consigo mesmo. Você consegue. Tenho sido muito abençoado com minha esposa e meus filhos. Tenho muito pelo o que viver, e é uma vida linda”, disse, na época.