James Van Der Beek faz aparição surpresa em reunião de 'Dawson’s Creek'

James Van Der Beek emocionou fãs e colegas ao participar, virtualmente, da reunião beneficente de “Dawson’s Creek”, realizada nesta segunda-feira (22), no Richard Rogers Theatre, em Nova York. O ator, de 48 anos, enviou um vídeo gravado após ser impedido de comparecer presencialmente devido a problemas de saúde.

“Tenho esperado por esta noite durante meses e meses, desde que o meu anjo Michelle Williams disse que estava organizando tudo. Não consigo acreditar que não estou aí. Não consigo acreditar que não vou ver os meus colegas de elenco, o meu lindo elenco, pessoalmente”, disse Van Der Beek. Emocionado, ele agradeceu aos fãs pela presença e apoio: “Vocês são os melhores fãs do mundo. Obrigado por terem vindo. É absolutamente emocionante ver o quanto vocês fizeram por esta noite”.

Em tom bem-humorado, o ator brincou sobre a ausência e revelou que teria um substituto especial. “Em Dawson’s Creek, eu tinha um substituto, mas aqui temos um problema… então pensamos em encontrar alguém que nunca tivesse sido substituto neste teatro antes.” Na sequência, ele apresentou Lin-Manuel Miranda, de 45 anos, criador de “Hamilton”, dizendo que seus filhos considerariam a troca um verdadeiro “upgrade”.

A participação foi antecipada em uma publicação no Instagram, no domingo (21), quando Van Der Beek contou estar “arrasado” por não poder comparecer ao evento após contrair dois vírus estomacais diferentes. Ainda assim, reforçou aos fãs que teria um “substituto” à altura.

Durante a celebração, a esposa dele, Kimberly, e os seis filhos do casal subiram ao palco junto ao elenco para cantar "I Don’t Want To Wait", de Paula Cole, tema oficial da série.

Reencontro

O reencontro contou com nomes icônicos do elenco original, como Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps.

Juntos, eles realizaram uma leitura ao vivo do episódio piloto em prol da organização F Cancer e também em apoio a Van Der Beek, que em 2024 revelou ter sido diagnosticado com câncer colorretal em estágio 3.

O evento foi dirigido por Jason Moore, que também participou da série. O drama adolescente, exibido de 1998 a 2003, marcou uma geração e se consolidou como um dos grandes sucessos da TV dos anos 1990.

Câncer

Aberto sobre sua luta contra o câncer, Van Der Beek afirmou em entrevista à People, em novembro de 2024, que procura manter o otimismo e aconselhou outras pessoas enfrentando diagnósticos semelhantes.

“Milagres acontecem, e acontecem o tempo todo. Seja gentil consigo mesmo. Você consegue. Tenho sido muito abençoado com minha esposa e meus filhos. Tenho muito pelo o que viver, e é uma vida linda”.