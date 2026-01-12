Confira programação do Pré-Carnaval e do Carnaval 2026 de Fortaleza
Ciclo Carnavalesco começa na próxima sexta-feira (16) e vai até 17 de fevereiro.
A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta segunda-feira (12), a programação do Ciclo Carnavalesco 2026. Dividida em 25 palcos, a folia começa na próxima sexta-feira (16) e se estende até 17 de fevereiro. Entre os destaques da programação estão Joelma, O Kannalha, Olodum, BaianaSystem e Djonga.
Ao todo, serão 15 atrações nacionais e mais de 260 locais. Também se apresentarão 48 blocos de rua, cinco blocos de palco, quatro baterias e 37 agremiações carnavalescas.
Neste ano, a festa tem como tema "Na Batida dos 300", em alusão aos 300 anos da Capital, e tem como homenageado do Ciclo Carnavalesco o Mestre Macaúba do Bandolim. Com mais de 60 anos de carreira, o artista é Mestre da Cultura, Tesouro Vivo do Ceará e considerado o maior bandolinista do Estado. Ele também se apresenta durante a programação oficial.
Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o investimento em todo o Ciclo Carnavalesco foi de R$ 23 milhões. O evento deve impactar cerca de 1,6 milhão de pessoas e gerar mais de 6 mil empregos diretos e indiretos.
Confira a lista de atrações nacionais:
16/01
Fundo de Quintal, na Praça do Ferreira, às 21h
17/01
Banda Eva, na Barra do Ceará, às 20h
Dudu Nobre, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h30
24/01
Teresa Cristina apresenta "Jessé - As canções de Zeca Pagodinho", no Aterrinho da Praia de Iracema, 20h30)
31/01
O Kannalha, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 18h30
BaianaSystem, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h30
07/02
Joelma (07/02, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h30
14/02
Arlindinho, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h
15/02
Noda de Caju, no Aterrinho da Praia de Iracema, 20h
Tarcísio do Acordeon, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 22h)
16/02
WIU, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h
Djonga, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 22h
Jorge Aragão, na Domingos Olímpio, 01h
17/02
Olodum, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 22h
Chico César, na Domingos Olímpio, 01h
Novos polos carnavalescos
Neste ano, o Ciclo Carnavalesco terá 25 palcos, divididos entre Pré-Carnaval e Carnaval. Em relação ao ano passado, há um incremento de cinco polos no Pré-Carnaval. Veja a lista completa:
- Praça dos Leões
- Domingos Olímpio
- Parque Dois Irmãos
- Praça do Cuca Jangurussu
- Praça das Flores
- Praça Henrique Jorge
- Lagoa do Novo Mondubim
- Complexo Esportivo Bom Jardim
- Lagoa do Opaia
- Lago Jacarey
- Barra do Ceará
- Passeio Público
- Raimundo do Queijo
- Teatro São José
- Praça do Ferreira
- Aterrinho da Praia de Iracema
- Aterro da Praia de Iracema
- Mercado dos Pinhões
- Centro Cultural Belchior
- Benfica
- Mocinha
- Parque Rachel de Queiroz
- Mercado da Aerolândia
- Sapiranga
- Cidade da Criança
Durante o Carnaval, os sete polos tradicionais continuam a sediar a folia. São eles:
- Benfica
- Domingos Olímpio
- Mercado dos Pinhões
- Mocinha
- Passeio Público
- Aterrinho da Praia de Iracema
- Parque Rachel de Queiroz
Início do Pré-Carnaval terá samba e axé
A programação nacional do primeiro fim de semana de folia também foi divulgada nesta segunda. Na sexta-feira (16), o grupo Fundo de Quintal se apresenta na Praça do Ferreira.
Já no sábado (17), se apresentam no Ciclo Carnavalesco a Banda Eva, que faz show na Barra do Ceará, e o sambista Dudu Nobre, que sobre ao palco da Praia de Iracema. Os três palcos também irão receber atrações fortalezenses, ainda não divulgadas.