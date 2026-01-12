A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta segunda-feira (12), a programação do Ciclo Carnavalesco 2026. Dividida em 25 palcos, a folia começa na próxima sexta-feira (16) e se estende até 17 de fevereiro. Entre os destaques da programação estão Joelma, O Kannalha, Olodum, BaianaSystem e Djonga.

Ao todo, serão 15 atrações nacionais e mais de 260 locais. Também se apresentarão 48 blocos de rua, cinco blocos de palco, quatro baterias e 37 agremiações carnavalescas.

Neste ano, a festa tem como tema "Na Batida dos 300", em alusão aos 300 anos da Capital, e tem como homenageado do Ciclo Carnavalesco o Mestre Macaúba do Bandolim. Com mais de 60 anos de carreira, o artista é Mestre da Cultura, Tesouro Vivo do Ceará e considerado o maior bandolinista do Estado. Ele também se apresenta durante a programação oficial.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o investimento em todo o Ciclo Carnavalesco foi de R$ 23 milhões. O evento deve impactar cerca de 1,6 milhão de pessoas e gerar mais de 6 mil empregos diretos e indiretos.

Confira a lista de atrações nacionais:

16/01

Fundo de Quintal, na Praça do Ferreira, às 21h



17/01

Banda Eva, na Barra do Ceará, às 20h

Dudu Nobre, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h30

24/01

Teresa Cristina apresenta "Jessé - As canções de Zeca Pagodinho", no Aterrinho da Praia de Iracema, 20h30)

31/01

O Kannalha, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 18h30

BaianaSystem, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h30

07/02

Joelma (07/02, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h30

14/02

Arlindinho, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h

15/02

Noda de Caju, no Aterrinho da Praia de Iracema, 20h

Tarcísio do Acordeon, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 22h)

16/02

WIU, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h

Djonga, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 22h

Jorge Aragão, na Domingos Olímpio, 01h



17/02

Olodum, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 22h

Chico César, na Domingos Olímpio, 01h

Novos polos carnavalescos

Neste ano, o Ciclo Carnavalesco terá 25 palcos, divididos entre Pré-Carnaval e Carnaval. Em relação ao ano passado, há um incremento de cinco polos no Pré-Carnaval. Veja a lista completa:

Praça dos Leões

Domingos Olímpio

Parque Dois Irmãos

Praça do Cuca Jangurussu

Praça das Flores

Praça Henrique Jorge

Lagoa do Novo Mondubim

Complexo Esportivo Bom Jardim

Lagoa do Opaia

Lago Jacarey

Barra do Ceará

Passeio Público

Raimundo do Queijo

Teatro São José

Praça do Ferreira

Aterrinho da Praia de Iracema

Aterro da Praia de Iracema

Mercado dos Pinhões

Centro Cultural Belchior

Benfica

Mocinha

Parque Rachel de Queiroz

Mercado da Aerolândia

Sapiranga

Cidade da Criança

Durante o Carnaval, os sete polos tradicionais continuam a sediar a folia. São eles:

Benfica

Domingos Olímpio

Mercado dos Pinhões

Mocinha

Passeio Público

Aterrinho da Praia de Iracema

Parque Rachel de Queiroz

Início do Pré-Carnaval terá samba e axé

A programação nacional do primeiro fim de semana de folia também foi divulgada nesta segunda. Na sexta-feira (16), o grupo Fundo de Quintal se apresenta na Praça do Ferreira.

Já no sábado (17), se apresentam no Ciclo Carnavalesco a Banda Eva, que faz show na Barra do Ceará, e o sambista Dudu Nobre, que sobre ao palco da Praia de Iracema. Os três palcos também irão receber atrações fortalezenses, ainda não divulgadas.