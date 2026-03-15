Cearenses de ‘O Agente Secreto’ representam Estado no Oscar: ‘Construindo um legado’

“Tem cearense em todo canto”, diz a máxima — inclusive no Oscar. Um dos feitos inéditos alcançados em 2026 com as quatro indicações do filme pernambucano “O Agente Secreto” ao prêmio se refere ao Ceará: dois artistas nascidos no Estado compõem o elenco do longa.

Neste domingo (15), dia da cerimônia, Geane Albuquerque — nascida em Fortaleza, mas criada em Caucaia — e Robério Diógenes — natural de Parambu, no Sertão dos Inhamuns — seguem fazendo história e estarão acompanhando o evento diretamente de Los Angeles.

A dupla está nos Estados Unidos desde o último dia 10. Em entrevista à coluna em meio a uma intensa agenda, os dois ressaltam a importância de um filme nordestino, com elenco e equipe compostas por profissionais de diferentes estados da região, ter destaque no evento mundial.

A 98ª edição do Oscar será transmitida na noite deste domingo (15), a partir das 21 horas, pela TV Globo e pela HBO Max.

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"Somos símbolo dessa força"

“O importante é essa representatividade, essa força que o cinema nordestino tem, que o Ceará tem, e nós estamos nesse momento aqui, somos símbolo dessa força, dessa resistência”, resume Robério.

Em “O Agente Secreto”, o cearense formado pelo Curso de Arte Dramática da Universidade Federal do Ceará vive o delegado Euclides, um profissional fora da lei, envolvido em esquemas violentos e que cruza o caminho do protagonista Marcelo, vivido por Wagner Moura.

Legenda: Primeira exibição de "O Agente Secreto" em Fortaleza ocorreu no 35º Cine Ceará, em setembro. Foto: Ana Raquel S / Divulgação.

“A gente ter cearenses no Oscar pra poder estar construindo um legado pro nosso Ceará me deixa muito grata, feliz, honrada, mesmo. Todo o carinho do Ceará a gente sente”, celebra Geane.

Integrante da 1ª turma da Licenciatura em Teatro do Instituto Federal do Ceará (IFCE), aberta em 2008, a atriz dá vida no longa a Elisângela, uma funcionária pública que trabalha com Marcelo e é responsável por alguns dos principais momentos de humor da produção.

“A gente já se sente vitorioso”

As quatro indicações de “O Agente Secreto” vieram nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional — na qual tem as maiores chances de vitória —, Melhor Ator (para Wagner Moura) — nome competitivo em uma disputa em aberto — e Melhor Direção de Elenco.

A última faz a “estreia” no Oscar na edição deste ano e reconhece o profissional responsável pela escolha dos atores de uma produção. A indicação de Gabriel Domingues na premiação foi uma bem-vinda surpresa.

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O filme brasileiro disputa a categoria com grandes produções, como as favoritas ao prêmio principal “Uma Batalha Após a Outra” e “Pecadores”. Além delas, completam a lista “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” e “Marty Supreme”.

Mesmo que uma vitória em Melhor Produção de Elenco não seja para os atores em si, o triunfo na categoria teria um gostinho especial para o Ceará por conta da presença de Robério e Geane no longa.

Legenda: Produção de Elenco de "O Agente Secreto" foi indicada ao Oscar; categoria reconhece profissional responsável pela escolha dos atores de uma produção. Foto: Divulgação.

À coluna, os dois atores partilharam as expectativas para a cerimônia. “Nós estamos de coração aberto, o filme indicado a quatro categorias em si já é um prêmio, já é mérito”, aponta Robério.

“Imagine você que são algo em torno de 90 países concorrendo, depois vai afunilando para uma peneira de pouco mais de 16 filmes, para depois estar ali entre os cinco, os dez. Então já é prêmio. Todos nós sabemos que é um prêmio muito forte da indústria americana do cinema e portanto o que vier dessas quatro categorias será muito bem-vindo” Robério Diógenes ator

Geane faz coro ao colega de elenco: “Espero que essa semana seja muito movimentada, de muitas alegrias compartilhadas entre entrevistas e encontros para celebrar esse momento, porque independentemente do resultado do Oscar, a gente já se sente vitorioso”.

“Temos uma delegação de cerca de 30 pessoas para viver junto esse momento final dessa campanha linda feita pelo ‘O Agente Secreto’ e poder estar contando essa história, fazer parte disso como cearense e ao lado do Robério em Los Angeles, é incrível”, finaliza a atriz.