Entenda como disputa de Melhor Ator em aberto pode beneficiar Wagner Moura no Oscar
Sem franco favorito, categoria de Melhor Ator pode ter definições após entrega do prêmio Actors, antigo SAG Awards, neste domingo (1º).
Na corrida até o Oscar, alguns eventos prévios possuem caráter de indicação de tendências de vitória da estatueta dourada. É o caso do prêmio Actors — antigo SAG Awards, entregue pelo Sindicato dos Atores dos EUA — cuja cerimônia neste domingo (1º) pode confirmar ou não o caráter em aberto da categoria de Melhor Ator.
Na categoria masculina de atuação principal, os resultados das principais premiações prévias já realizadas, Globo de Ouro, Critics Choice e Bafta, indicam ausência de favoritismo evidente.
Wagner Moura (“O Agente Secreto”) e Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) ganharam as categorias de Melhor Ator de Drama e Comédia/Musical no primeiro. Já no segundo, Chalamet também venceu, mas ambos os prêmios são entregues por jornalistas e críticos.
Veja também
O Bafta foi o primeiro prêmio escolhido por votantes da indústria e, nele, uma vitória do protagonista de “Marty Supreme” o consolidaria à frente dos demais, uma vez que grande parte dos membros do Bafta vota no Oscar e a lista dos indicados nos dois eventos era quase igual.
A premiação britânica, no entanto, escolheu reconhecer o inglês Robert Aramayo, o único que sequer foi indicado ao Oscar. É por isso que o resultado do prêmio Actors — também votado pela indústria — é importante para mostrar as chances do ator brasileiro na disputa, mesmo que, nele, Wagner nem tenha sido indicado.
Indicados do Actors e do Oscar são quase os mesmos
Apesar da ausência de Wagner Moura na disputa de Melhor Ator no Actors Awards, os outros quatro indicados ao prêmio são os mesmos do Oscar:
- Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)
- Leonardo DiCaprio (“Uma Batalha Após a Outra”)
- Ethan Hawke (“Blue Moon: Música e Solidão”)
- Michael B. Jordan (“Pecadores”)
A única diferença entre os indicados aos prêmios é a quinta vaga: Wagner foi indicado ao Oscar, enquanto no Actors o indicado foi Jesse Plemons por “Bugonia”.
Entre os cenários possíveis de vitórias na noite deste domingo, somente um define um favorito, enquanto os outros encorpam a indefinição da categoria e, assim, podem beneficiar o brasileiro. Vale ressaltar, ainda, que a vitória do Actors ocorre quatro dias antes do fim da votação do Oscar, data estratégica para as campanhas.
Cenários possíveis para Timothée Chalamet no Actors Awards
Caso o estadunidense Timothée Chalamet seja consagrado vencedor na cerimônia nesta noite, o nome dele sairá fortalecido. No Actors, somente atores votam, enquanto no Oscar os membros incluem outras funções.
No entanto, o ramo da atuação é o mais numeroso entre os membros da Academia que concede o Oscar e há considerável sobreposição de integrantes entre os votantes dos dois prêmios.
Finalmente, o histórico do evento também conta: nas 31 edições já realizadas do Actors, o vencedor em Melhor Ator também venceu o Oscar da mesma categoria em 24 delas. Nas últimas 20 edições, o número de vitórias iguais é de 17.
No entanto, é justamente o histórico do Actors que também depõe contra Chalamet. No evento, nunca um mesmo ator ganhou o mesmo prêmio dois anos seguidos. Na edição do ano passado, foi ele que levou o troféu por “Um Completo Desconhecido” — o que, ressalte-se, não se repetiu no Oscar.
Outro contrapeso é que não há votantes internacionais no Actors — o que pode justificar a total ausência de atuações em língua não-inglesa entre os indicados deste ano —, enquanto o Oscar cada vez mais busca se internacionalizar — e as quatro indicações para performances internacionais comprovam.
Outros cenários
No caso da vitória de Leonardo DiCaprio por “Uma Batalha Após a Outra” ou de Michael B. Jordan por “Pecadores”, o cenário tende a fortalecê-los. Em especial, porque os filmes dos dois são os franco-favoritos das principais categorias do Oscar.
Caso Ethan Hawke saia vitorioso por “Blue Moon” — e há jornalistas especializados que acompanham as temporadas de prêmios e os bastidores das votações que apostem nisso —, ele surgirá como um nome inesperadamente competitivo, ainda que talvez tarde demais.
Finalmente, a vitória de Jesse Plemons, protagonista de “Bugonia”, deixaria a disputa totalmente em aberto por conta da ausência dele entre os indicados ao Oscar. Neste sentido, o histórico de vitórias comuns entre os dois prêmios seria totalmente ignorado.
Chances de Wagner Moura
Nos casos de vitórias de Hawke ou Plemons, o indicativo é que Wagner Moura pode ser beneficiado, uma vez que a ausência de premiação dos competidores mais fortes indicaria consequente ausência de apoio pleno na indústria.
O brasileiro, inclusive, está em campanha positiva, aparecendo em veículos de TV, revistas e sites especializados dos Estados Unidos. Ele chegou a ser destacado como uma das 50 personalidades mais influentes para os EUA pelo The Washington Post.
O carisma e as contundentes falas políticas nas aparições na imprensa e nos eventos, inclusive, são diferencial para o lugar dele na corrida. O site especializado em audiovisual The Playlist chegou a afirmar que Moura "com certeza já teria garantido a vitória se tivesse redes sociais".
Veja também
Toda a matemática, os pesos, contrapesos e exercícios de previsão mostram que, para além do reconhecimento de qualidade, as escolhas de vencedores e indicados em premiações passam por aspectos que vão bem além da simples ideia de “qualidade”.