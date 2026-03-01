Entenda como disputa de Melhor Ator em aberto pode beneficiar Wagner Moura no Oscar

Na corrida até o Oscar, alguns eventos prévios possuem caráter de indicação de tendências de vitória da estatueta dourada. É o caso do prêmio Actors — antigo SAG Awards, entregue pelo Sindicato dos Atores dos EUA — cuja cerimônia neste domingo (1º) pode confirmar ou não o caráter em aberto da categoria de Melhor Ator.

Na categoria masculina de atuação principal, os resultados das principais premiações prévias já realizadas, Globo de Ouro, Critics Choice e Bafta, indicam ausência de favoritismo evidente.

Wagner Moura (“O Agente Secreto”) e Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) ganharam as categorias de Melhor Ator de Drama e Comédia/Musical no primeiro. Já no segundo, Chalamet também venceu, mas ambos os prêmios são entregues por jornalistas e críticos.

O Bafta foi o primeiro prêmio escolhido por votantes da indústria e, nele, uma vitória do protagonista de “Marty Supreme” o consolidaria à frente dos demais, uma vez que grande parte dos membros do Bafta vota no Oscar e a lista dos indicados nos dois eventos era quase igual.

A premiação britânica, no entanto, escolheu reconhecer o inglês Robert Aramayo, o único que sequer foi indicado ao Oscar. É por isso que o resultado do prêmio Actors — também votado pela indústria — é importante para mostrar as chances do ator brasileiro na disputa, mesmo que, nele, Wagner nem tenha sido indicado.

Indicados do Actors e do Oscar são quase os mesmos

Apesar da ausência de Wagner Moura na disputa de Melhor Ator no Actors Awards, os outros quatro indicados ao prêmio são os mesmos do Oscar:

Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)

Leonardo DiCaprio (“Uma Batalha Após a Outra”)

Ethan Hawke (“Blue Moon: Música e Solidão”)

Michael B. Jordan (“Pecadores”)

Legenda: Timotheé Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan e Jesse Plemons, respectivamente, foram indicados ao prêmio Actors em 2026. Foto: Divulgação.

A única diferença entre os indicados aos prêmios é a quinta vaga: Wagner foi indicado ao Oscar, enquanto no Actors o indicado foi Jesse Plemons por “Bugonia”.

Entre os cenários possíveis de vitórias na noite deste domingo, somente um define um favorito, enquanto os outros encorpam a indefinição da categoria e, assim, podem beneficiar o brasileiro. Vale ressaltar, ainda, que a vitória do Actors ocorre quatro dias antes do fim da votação do Oscar, data estratégica para as campanhas.

Cenários possíveis para Timothée Chalamet no Actors Awards

Caso o estadunidense Timothée Chalamet seja consagrado vencedor na cerimônia nesta noite, o nome dele sairá fortalecido. No Actors, somente atores votam, enquanto no Oscar os membros incluem outras funções.

No entanto, o ramo da atuação é o mais numeroso entre os membros da Academia que concede o Oscar e há considerável sobreposição de integrantes entre os votantes dos dois prêmios.

Finalmente, o histórico do evento também conta: nas 31 edições já realizadas do Actors, o vencedor em Melhor Ator também venceu o Oscar da mesma categoria em 24 delas. Nas últimas 20 edições, o número de vitórias iguais é de 17.

No entanto, é justamente o histórico do Actors que também depõe contra Chalamet. No evento, nunca um mesmo ator ganhou o mesmo prêmio dois anos seguidos. Na edição do ano passado, foi ele que levou o troféu por “Um Completo Desconhecido” — o que, ressalte-se, não se repetiu no Oscar.

Outro contrapeso é que não há votantes internacionais no Actors — o que pode justificar a total ausência de atuações em língua não-inglesa entre os indicados deste ano —, enquanto o Oscar cada vez mais busca se internacionalizar — e as quatro indicações para performances internacionais comprovam.

Outros cenários

No caso da vitória de Leonardo DiCaprio por “Uma Batalha Após a Outra” ou de Michael B. Jordan por “Pecadores”, o cenário tende a fortalecê-los. Em especial, porque os filmes dos dois são os franco-favoritos das principais categorias do Oscar.

Caso Ethan Hawke saia vitorioso por “Blue Moon” — e há jornalistas especializados que acompanham as temporadas de prêmios e os bastidores das votações que apostem nisso —, ele surgirá como um nome inesperadamente competitivo, ainda que talvez tarde demais.

Finalmente, a vitória de Jesse Plemons, protagonista de “Bugonia”, deixaria a disputa totalmente em aberto por conta da ausência dele entre os indicados ao Oscar. Neste sentido, o histórico de vitórias comuns entre os dois prêmios seria totalmente ignorado.

Chances de Wagner Moura

Nos casos de vitórias de Hawke ou Plemons, o indicativo é que Wagner Moura pode ser beneficiado, uma vez que a ausência de premiação dos competidores mais fortes indicaria consequente ausência de apoio pleno na indústria.

Legenda: Campanha de Wagner Moura até o Oscar tem sido positiva, com presenças em eventos e veículos de mídia. Foto: Olivia Wong / Getty Images North America / Getty Images via AFP.

O brasileiro, inclusive, está em campanha positiva, aparecendo em veículos de TV, revistas e sites especializados dos Estados Unidos. Ele chegou a ser destacado como uma das 50 personalidades mais influentes para os EUA pelo The Washington Post.

O carisma e as contundentes falas políticas nas aparições na imprensa e nos eventos, inclusive, são diferencial para o lugar dele na corrida. O site especializado em audiovisual The Playlist chegou a afirmar que Moura "com certeza já teria garantido a vitória se tivesse redes sociais".

Toda a matemática, os pesos, contrapesos e exercícios de previsão mostram que, para além do reconhecimento de qualidade, as escolhas de vencedores e indicados em premiações passam por aspectos que vão bem além da simples ideia de “qualidade”.