Timothée Chalamet leva prêmio de melhor ator no Critics Choice Awards

Ator desbancou o brasileiro Wagner Moura, que concorria na mesma categoria.

Escrito por
e
(Atualizado às 07:05)
Verso
ator Timothée Chalamet levantando o troféu do prêmio de melhor ator por Marty Supreme, no Critics Choice Awards. ele fala ao microfone.
Legenda: Timothée Chalamet levou o prêmio de melhor ator por Marty Supreme, no Critics Choice Awards.
Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A campanha de Timothée Chalamet para o Oscar recebeu um grande impulso na noite desse domingo (4). O norte-americano conquistou o prêmio de melhor ator por "Marty Supreme", no Critics Choice Awards, evento que abriu a temporada de premiações de Hollywood.

O ator desbancou o brasileiro Wagner Moura, que concorria na mesma categoria com "O Agente Secreto". A produção ficou com o prêmio de melhor filme internacional.

O thriller político "Uma Batalha Após a Outra", estrelado por Leonardo Di Caprio, levou os prêmios de melhor filme, melhor direção e melhor roteiro adaptado para Paul Thomas Anderson.

Em "Marty Supreme", Chalamet interpreta um campeão de tênis de mesa dos anos 1950. Inspirado em uma história real e beneficiando-se da singular campanha viral do ator, o filme dirigido por Josh Safdie tornou-se um inesperado sucesso mundial.

"Josh, você criou uma história sobre um homem falho com um sonho com o qual é fácil se identificar", disse Chalamet, ao discursas na premiação. "E você não deu sermão no público sobre o que é certo ou errado. Acho que todos deveríamos contar histórias assim. Então, obrigado por este sonho", acrescentou.

O filme é inspirado na vida do astro do tênis de mesa Marty Reisman, um homem movido pela crença de que poderia alcançar fama e fortuna através de um esporte pouco conhecido nos Estados Unidos.

Corrida para o Oscar

Chalamet, de 30 anos, nunca escondeu as ambições de ganhar múltiplos prêmios da Academia e agora pode ser o favorito para a cerimônia de 15 de março.

Os prêmios concedidos pelo maior grupo de críticos da América do Norte podem dar às campanhas cinematográficas o impulso adicional necessário à medida que a votação do Oscar se aproxima. Este ano, o evento ocupou o cobiçado primeiro fim de semana da temporada, data habitualmente reservada aos Globos de Ouro, que acontecerão em Beverly Hills no próximo fim de semana.

Premiados 

Jessie Buckley foi premiada como melhor atriz por seu papel trágico como a esposa de William Shakespeare no drama de época "Hamnet".

Jacob Elordi venceu como melhor ator coadjuvante por "Frankenstein", que também levou três prêmios técnicos, enquanto Amy Madigan venceu como melhor atriz coadjuvante por um papel de vilã no filme de terror "Weapons".

O megassucesso musical global da Netflix, "K-Pop: Caçadores de Demônios", venceu como melhor filme de animação e melhor canção. Já "Pecadores" venceu nas categorias de melhor roteiro original, melhor jovem ator, melhor trilha sonora e melhor elenco.

A sátira de Hollywood "The Studio" venceu como melhor comédia, e "Adolescência" ganhou como melhor minissérie.

Vencedores do Critics Choice Awards 2026

Cinema:

Melhor Filme

  • "Bugonia"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Jay Kelly"
  • "Marty Supreme"
  • "Uma Batalha Após a Outra" (VENCEDOR)
  • "Valor Sentimental"
  • "Pecadores"
  • "Sonhos de Trem"
  • "Wicked: Parte 2"

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet ("Marty Supreme") (VENCEDOR)
  • Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Wagner Moura ("O Agente Secreto")
  • Michael B. Jordan ("Pecadores")
  • Ethan Hawke ("Blue Moon")

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley ("Hamnet") (VENCEDORA)
  • Rose Byrne ("Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria")
  • Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Renate Reinsve ("Valor Sentimental")
  • Amanda Seyfried ("O Testamento de Ann Lee")
  • Emma Stone ("Bugonia")

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Jacob Elordi ("Frankenstein") (VENCEDOR)
  • Paul Mescal ("Hamnet")
  • Sean Penn ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Adam Sandler ("Jay Kelly")
  • Stellan Skarsgård ("Valor Sentimental")

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning ("Valor Sentimental")
  • Ariana Grande ("Wicked: Parte 2")
  • Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental")
  • Amy Madigan ("A Hora do Mal") (VENCEDORA)
  • Wunmi Mosaku ("Pecadores")
  • Teyana Taylor ("Uma Batalha Após a Outra")

Melhor Melhor Jovem Ator ou Atriz

  • Everett Blunck ("The Plague")
  • Miles Caton ("Pecadores") (VENCEDOR)
  • Cary Christopher ("A Hora do Mal")
  • Shannon Mahina Gorman ("Família de Aluguel")
  • Jacobi Jupe ("Hamnet")
  • Nina Ye ("A Garota Canhota")

Melhor Elenco

  • "Hamnet"
  • "Jay Kelly"
  • "Marty Supreme"
  • "Uma Batalha Após a Outra"
  • "Pecadores" (VENCEDORES)
  • "Wicked: Parte 2"

Melhor Filme Internacional

  • "Foi Apenas um Acidente"
  • "A Garota Canhota"
  • "No Other Choice"
  • "O Agente Secreto" (VENCEDOR)
  • "Sirāt"
  • "Belén"

Melhor Diretor

  • Paul Thomas Anderson ("Uma Batalha Após a Outra") (VENCEDOR)
  • Ryan Coogler("Pecadores")
  • Guillermo del Toro ("Frankenstein")
  • Josh Safdie ("Marty Supreme")
  • Joachim Trier ("Valor Sentimental")
  • Chloé Zhao ("Hamnet")

Melhor Roteiro Original

  • "Jay Kelly"
  • "Marty Supreme"
  • "Pecadores" (VENCEDOR)
  • "A Hora do Mal"
  • "Sorry, Baby"
  • "Valor Sentimental"

Melhor Roteiro Adaptado

  • "Uma Batalha Após a Outra" (VENCEDOR)
  • "Sonhos de Trem"
  • "No Other Choice"
  • "Frankenstein"
  • "Bugonia"
  • "Hamnet"

Melhor Fotografia

  • "F1: O Filme"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Uma Batalha Após a Outra"
  • "Pecadores"
  • "Sonhos de Trem" (VENCEDOR)

Melhor Design de Produção

  • "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"
  • "Frankenstein" (VENCEDOR)
  • "Hamnet"
  • "Marty Supreme"
  • "Pecadores"
  • "Wicked: Parte 2"

Melhor Montagem

  • "Casa de Dinamite"
  • "F1: O Filme" (VENCEDOR)
  • "Marty Supreme"
  • "Uma Batalha Após a Outra"
  • "A Vizinha Perfeita"
  • "Pecadores"

Melhor Figurino

  • "Frankenstein" (VENCEDOR)
  • "Hamnet"
  • "Hedda"
  • "O Beijo da Mulher Aranha"
  • "Pecadores"
  • "Wicked: Parte 2"

Melhor Cabelo e Maquiagem

  • "Extermínio: A Evolução"
  • "Frankenstein" (VENCEDOR)
  • "Pecadores"
  • "Coração de Lutador"
  • "A Hora do Mal"
  • "Wicked: Parte 2"

Melhores Efeitos Visuais

  • "Avatar: Fogo e Cinzas" (VENCEDOR)
  • "F1: O Filme"
  • "Frankenstein"
  • "Missão: Impossível - O Acerto Final"
  • "Pecadores"
  • "Superman"

Melhor Longa em Animação

  • "Arco"
  • "Elio"
  • "Nos Seus Sonhos"
  • "Guerreiras do K-Pop" (VENCEDOR)
  • "Little Amélie or the Character of Rain"
  • "Zootopia 2"

Melhor Comédia

  • "The Ballad of Wallis Island"
  • "Eternidade"
  • "Amizade Tóxica"
  • "Corra que a Polícia Vem Ai" (VENCEDOR)
  • "O Esquema Fenício"
  • "Amores à Parte"

Melhor Canção

  • 'Drive' ("F1: O Filme")
  • 'Golden' ("Guerreiras do K-Pop") (VENCEDOR)
  • 'I Lied to You' ("Pecadores")
  • 'Clothed by the Sun' ("O Testamento de Ann Lee)
  • 'Train Dreams' ("Sonhos de Trem")
  • 'The Girl in the Bubble' ("Wicked: Parte 2")

Melhor Trilha Original

  • "F1: O Filme"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Marty Supreme"
  • "Uma Batalha Após a Outra"
  • "Pecadores" (VENCEDOR)

Televisão:

Melhor Série de Drama

  • "Alien: Earth"
  • "Andor"
  • "A Diplomata "
  • "Paradise"
  • "The Pitt" (VENCEDOR)
  • "Pluribus"
  • "Ruptura"
  • "Task"

Melhor Ator em Série de Drama

  • Sterling K. Brown ("Paradise")
  • Diego Luna ("Andor")
  • Mark Ruffalo ("Task")
  • Adam Scott ("Ruptura")
  • Billy Bob Thornton ("Landman")
  • Noah Wyle ("The Pitt") (VENCEDOR)

Melhor Atriz em Série de Drama

  • Kathy Bates ("Matlock")
  • Carrie Coon ("A Idade Dourada")
  • Britt Lower ("Ruptura")
  • Bella Ramsey ("The Last of Us")
  • Keri Russell ("A Diplomata")
  • Rhea Seehorn ("Pluribus") (VENCEDORA)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

  • Patrick Ball ("The Pitt")
  • Wood Harris ("Forever")
  • Billy Crudup ("The Morning Show")
  • Ato Essandoh ("A Diplomata")
  • Tramell Tillman ("Ruptura") (VENCEDOR)
  • Tom Pelphrey ("Task")

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

  • Nicole Beharie ("The Morning Show")
  • Denee Benton ("A Idade Dourada")
  • Allison Janney ("A Diplomata")
  • Katherine LaNasa ("The Pitt") (VENCEDORA)
  • Greta Lee ("The Morning Show")
  • Skye P. Marshall ("Matlock")

Melhor Série de Comédia

  • "Abbot Elementary"
  • "Fantasmas"
  • "Elsbeth"
  • "Hacks"
  • "Ninguém Quer"
  • "Only Murders in the Building"
  • "O Estúdio" (VENCEDOR)
  • "The Righteous Gemstones"

Melhor Ator em Série de Comédia

  • Adam Brody ("Ninguém Quer")
  • David Alan Grier ("St. Denis Medical")
  • Seth Rogen ("O Estúdio") (VENCEDOR)
  • Ted Danson ("O Espião Infiltrado")
  • Danny McBride ("The Righteous Gemstones")
  • Alexander Skarsgård ("Diários de Um Robô-Assassino")

Melhor Atriz em Série de Comédia

  • Kristen Bell ("Ninguém Quer")
  • Natasha Lyonne ("Poker Face")
  • Rose Mciver ("Fantasmas")
  • Edi Patterson ("The Righteous Gemstones")
  • Carrie Preston ("Elsbeth")
  • Jean Smart ("Hacks") (VENCEDORA)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

  • Ike Barinholtz ("O Estúdio") (VENCEDOR)
  • Paul W. Downs ("Hacks")
  • Asher Grodman ("Fantasmas")
  • Oscar Nuñez ("The Paper")
  • Chris Perfetti ("Abbott Elementary")
  • Timothy Simons ("Ninguém Quer")

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

  • Danielle Brooks ("Pacificador")
  • Hannah Einbinder ("Hacks")
  • Janelle James ("Abbott Elementary") (VENCEDORA)
  • Justine Lupe ("Ninguém Quer")
  • Ego Nwodim ("Saturday Night Live")
  • Rebecca Wisocky ("Fantasmas")

Melhor Série Limitada

  • "Adolescência" (VENCEDOR)
  • "All Her Fault"
  • "Chefe de Guerra"
  • "Death by Lightning"
  • "Devil in Disguise: John Wayne Gacy "
  • "Ladrões de Drogas"
  • "Morrendo por Sexo"
  • "A Namorada Ideal"

Melhor Filme Feito para a TV

  • "Bridget Jones: Louca pelo Garoto" (VENCEDOR)
  • "Deep Cover"
  • "Entre Montanhas"
  • "Mountainhead"
  • "Nonnas"
  • "Summer of ’69"

Melhor Ator em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Michael Chernus ("Devil in Disguise: John Wayne Gacy")
  • Stephen Graham ("Adolescência") (VENCEDOR)
  • Brian Tyree Henry ("Ladrões de Drogas")
  • Charlie Hunnam ("Monstro: A História de Ed Gein")
  • Matthew Rhys ("O Monstro em Mim")
  • Michael Shannon ("Death by Lightning")

Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Jessica Biel ("The Better Sister")
  • Meghann Fahy ("Sereias")
  • Sarah Snook ("All Her Fault") (VENCEDORA)
  • Michelle Williams ("Morrendo por Sexo")
  • Robin Wright ("A Namorada Ideal")
  • Renée Zellweger ("Bridget Jones: Louca Pelo Garoto")

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Owen Cooper ("Adolescência") (VENCEDOR)
  • Wagner Moura ("Ladrões de Drogas")
  • Nick Offerman ("Death by Lightning")
  • Michael Peña ("All Her Fault")
  • Ashley Walters ("Adolescência")
  • Ramy Youssef ("Mountainhead")

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Erin Doherty ("Adolescência") (VENCEDORA)
  • Betty Gilpin ("Death by Lightning")
  • Marin Ireland ("Devil in Disguise: John Wayne Gacy")
  • Sophia Lillis ("All Her Fault")
  • Julianne Moore ("Sereias")
  • Christine Tremarco ("Adolescência")

Melhor Série em Língua Estrangeira

  • "Acapulco"
  • "O Último Samurai"
  • "Mussolini: Son of the Century"
  • "Red Alert"
  • "Round 6" (VENCEDOR)
  • "When No One Sees Us"

Melhor Série Animada

  • "Bob’s Burgers"
  • "Harley Quinn"
  • "Long Story Short"
  • "Marvel Zombies"
  • "South Park" (VENCEDOR)
  • "Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha"
