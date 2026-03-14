Morre Phil Campbell, ex-guitarrista da Motörhead, aos 64 anos
Músico estava internado por longo período e não resistiu à cirurgia.
O músico Phil Campbell, ex-guitarrista da banda Motörhead, morreu neste sábado (14) aos 64 anos.
A informação foi confirmada pela família do artista. Ele já estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por um longo período.
O músico faleceu por complicações de uma cirurgia de grande porte, segundo comunicado divulgado pela banda Phil Campbell And The Bastard Sons, composta pelo artista e seus três filhos.
A nota destaca a importância do guitarrista na música e na vida de quem convivia com ele.
“Ele era muito amado por todos que o conheciam, e sua falta será imensamente sentida. Seu legado, música e as memórias viverão para sempre”, destacou.
A família pediu respeito à privacidade neste momento difícil.
Natural do País de Gales, Phil foi casado com Gaynor Campbell e deixa três filhos.
Integrante mais longevo da Motörhead
Phil Campbell foi guitarrista da Motörhead por 31 anos, com a maior passagem pelo grupo.
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Ele entrou em 1984 e permaneceu até o encerramento das atividades, em 2015, após a morte do vocalista Lemmy Kilmister.
A página oficial da banda prestou homenagens ao guitarrista.
“Phil era um incrível guitarrista, escritor, performer e músico que tinha Motörhead em suas veias. Ele sempre se destacou por seu talento na guitarra e um ótimo senso de humor, mas acima de tudo, se destacou pelo seu coração”, diz a nota.
Entre as músicas da banda, estão Ace of Spades, Overkill, Killed by Death e Hellraiser.