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Morre Phil Campbell, ex-guitarrista da Motörhead, aos 64 anos

Músico estava internado por longo período e não resistiu à cirurgia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Foto do músico Phil Campbell, ex-guitarrista do grupo de rock Motorhead.
Legenda: Phil Campbell, ex-guitarrista da banda de rock Motorhead, faleceu aos 64 anos.
Foto: Reprodução/Instagram.

O músico Phil Campbell, ex-guitarrista da banda Motörhead, morreu neste sábado (14) aos 64 anos. 

A informação foi confirmada pela família do artista. Ele já estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por um longo período.

O músico faleceu por complicações de uma cirurgia de grande porte, segundo comunicado divulgado pela banda Phil Campbell And The Bastard Sons, composta pelo artista e seus três filhos. 

A nota destaca a importância do guitarrista na música e na vida de quem convivia com ele. 

“Ele era muito amado por todos que o conheciam, e sua falta será imensamente sentida. Seu legado, música e as memórias viverão para sempre”, destacou. 

A família pediu respeito à privacidade neste momento difícil. 

Natural do País de Gales, Phil foi casado com Gaynor Campbell e deixa três filhos. 

Integrante mais longevo da Motörhead 

Phil Campbell foi guitarrista da Motörhead por 31 anos, com a maior passagem pelo grupo. 

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Ele entrou em 1984 e permaneceu até o encerramento das atividades, em 2015, após a morte do vocalista Lemmy Kilmister. 

A página oficial da banda prestou homenagens ao guitarrista. 

“Phil era um incrível guitarrista, escritor, performer e músico que tinha Motörhead em suas veias. Ele sempre se destacou por seu talento na guitarra e um ótimo senso de humor, mas acima de tudo, se destacou pelo seu coração”, diz a nota.

Entre as músicas da banda, estão Ace of Spades, Overkill, Killed by Death e Hellraiser. 

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