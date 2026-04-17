Show do Guns N' Roses em Fortaleza: veja como transferir ingresso para outra pessoa

Os preparativos para o show do Guns N' Roses em Fortaleza, neste sábado (18), estão a todo vapor. Embora a expectativa seja de 50 mil pessoas na Arena Castelão, parte do público pode se deparar com a necessidade de transferir um ou mais ingressos nesta reta final.

A venda dos tickets foi feita em dezembro do ano passado exclusivamente pela plataforma Bilheteria Digital. Por lá, o titular da compra pode verificar todas as informações do ticket, como setor, preço e horário de entrada.

Para tirar dúvidas sobre o assunto, o Diário do Nordeste organizou uma lista de orientações, caso você precise transferir o ingresso do show para outra pessoa. Confira:

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Veja como transferir ingressos do show do Guns N' Roses em Fortaleza

Conforme a organização do evento, todo o processo de transferência é feito somente pelo aplicativo da Bilheteria Digital.

E as transferências só estarão liberadas até as 23h59 desta sexta-feira (17), para garantir que o novo titular tenha tempo de receber e validar o ingresso.

Os ingressos só podem ser transferidos para uma pessoa que tenha conta na plataforma. Uma vez feito o processo, ele não poderá ser repetido.

Para realizar a transferência, siga o passo a passo:

Abra o app da Bilheteria Digital e faça login; Acesse Meus pedidos; Escolha o ingresso que deseja transferir; Toque na seta ao lado do QR Code; Informe o e-mail ou CPF de quem vai receber o ingresso; Confirme a transferência com o código enviado por e-mail (quem recebe é o comprador).

É importante ressaltar que o link de confirmação expira em 10 minutos. Após esse tempo, será necessário iniciar o processo novamente.

Que horas abrem os portões para o show do Guns N' Roses em Fortaleza?

Segundo informações da produtora do evento, a abertura dos portões da Arena Castelão acontece a partir das 16h.

Às 18h30, o público irá curtir o número de abertura, protagonizado pela banda de rock Raimundos.

Essa não será a primeira vez que os brasilienses abrem a apresentação do Guns. Na verdade, a dobradinha já aconteceu ano passado, quando os americanos trouxeram a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" ao Brasil.

Ao término da apresentação dos Raimundos, às 20h, os cinco integrantes do Guns devem subir ao palco para o número principal da noite.

*Estagiário sob supervisão das jornalistas Lorena Cardoso e Mariana Lazari.