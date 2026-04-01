Guns N' Roses inicia turnê pelo Brasil nesta quarta-feira (1º); veja provável setlist
Grupo de hard rock passará por nove cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.
A banda Guns N' Roses desembarca no Brasil nesta quarta-feira (1º) para uma temporada de shows em solo nacional. A primeira das nove apresentações do grupo acontece ainda hoje, no Estádio Beira, em Porto Alegre.
O incônico conjunto de hard rock marcará presença em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, no dia 18 de abril, na Arena Castelão. Além da Capital cearense, a banda também se apresenta em:
- São Paulo: 4 de abril;
- São José do Rio Preto: 7 de abril;
- Rio de Janeiro: 9 de abril;
- Vitória: 12 de abril;
- Salvador: 15 de abril;
- São Luiz: 21 de abril;
- Belém do Pará: 25 de abril.
Em São Paulo, o Guns N' Roses será parte da lineup do festival Monsters of Rock. Nas demais cidades, exceto Porto Alegre, o grupo Raimundos abre o show da banda. Na apresentação gaúcha, Halestorm será o número de abertura.
Detalhes da apresentação em Fortaleza
O show na Arena Castelão será a segunda vez que a banda norte-americana se apresenta na Capital cearense, a primeira aconteceu também em abril de 2014.
Na época, a apresentação, realizada no Centro de Eventos do Ceará, reuniu cerca de 20 mil pessoas e foi uma das últimas de grande porte da “era de ouro” dos shows internacionais no Ceará.
Doze anos depois, a banda ainda se mostra um suecesso entre os cearenses. A maioria dos bilhetes para o show do dia 18 foi vendida no primeiro dia, sendo 25 mil somente nos primeiros 30 minutos. A expectativa é de 50 mil pessoas acompanhando os sucessos do grupo ao vivo.
Qual é a provável setlist?
A montagem das apresentações do Guns N' Roses será, provavelmente, a mesma do ano passado, pois ainda fazem parte da turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" ("Porque o que você quer e o que você terá são duas coisas completamente diferentes").
Com isso, é muito provável que a banda se atenha aos hits clássicos, com alguns covers no caminho. Confira:
- Welcome to the Jungle
- Mr. Brownstone
- Bad Obsession
- Live and Let Die
- Slither (cover de Velvet Revolver)
- Chinese Democracy
- Pretty Tied Up
- It's So Easy
- Yesterdays
- Double Talkin' Jive
- Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath)
- Nothin'
- Dead Horse
- Perhaps
- Civil War
- Atlas
- Knockin' on Heaven's Door
- Sweet Child o' Mine
- November Rain
- Patience
- New Rose (cover de The Damned)
- Down on the Farm (cover de UK Subs)
- Don't Cry
- Nightrain
- Paradise City