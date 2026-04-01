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Guns N' Roses inicia turnê pelo Brasil nesta quarta-feira (1º); veja provável setlist

Grupo de hard rock passará por nove cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:22)
Zoeira
Celebridade cantando em show ao vivo, acompanhada por guitarrista, ambos com figurinos estilos rock, em palco iluminado.
Legenda: Axel Rose e Slash estarão presentes nas apresentações.
Foto: A.PAES/Shutterstock

A banda Guns N' Roses desembarca no Brasil nesta quarta-feira (1º) para uma temporada de shows em solo nacional. A primeira das nove apresentações do grupo acontece ainda hoje, no Estádio Beira, em Porto Alegre.

O incônico conjunto de hard rock marcará presença em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, no dia 18 de abril, na Arena Castelão. Além da Capital cearense, a banda também se apresenta em:

  • São Paulo: 4 de abril;
  • São José do Rio Preto: 7 de abril;
  • Rio de Janeiro: 9 de abril;
  • Vitória: 12 de abril;
  • Salvador: 15 de abril;
  • São Luiz: 21 de abril;
  • Belém do Pará: 25 de abril.

Em São Paulo, o Guns N' Roses será parte da lineup do festival Monsters of Rock. Nas demais cidades, exceto Porto Alegre, o grupo Raimundos abre o show da banda. Na apresentação gaúcha, Halestorm será o número de abertura. 

Detalhes da apresentação em Fortaleza

O show na Arena Castelão será a segunda vez que a banda norte-americana se apresenta na Capital cearense, a primeira aconteceu também em abril de 2014.

Na época, a apresentação, realizada no Centro de Eventos do Ceará, reuniu cerca de 20 mil pessoas e foi uma das últimas de grande porte da “era de ouro” dos shows internacionais no Ceará.

Doze anos depois, a banda ainda se mostra um suecesso entre os cearenses. A maioria dos bilhetes para o show do dia 18 foi vendida no primeiro dia, sendo 25 mil somente nos primeiros 30 minutos. A expectativa é de 50 mil pessoas acompanhando os sucessos do grupo ao vivo.

Qual é a provável setlist?

A montagem das apresentações do Guns N' Roses será, provavelmente, a mesma do ano passado, pois ainda fazem parte da turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" ("Porque o que você quer e o que você terá são duas coisas completamente diferentes").

Com isso, é muito provável que a banda se atenha aos hits clássicos, com alguns covers no caminho. Confira:

  1. Welcome to the Jungle
  2. Mr. Brownstone
  3. Bad Obsession
  4. Live and Let Die
  5. Slither (cover de Velvet Revolver)
  6. Chinese Democracy
  7. Pretty Tied Up
  8. It's So Easy
  9. Yesterdays
  10. Double Talkin' Jive
  11. Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath)
  12. Nothin'
  13. Dead Horse
  14. Perhaps
  15. Civil War
  16. Atlas
  17. Knockin' on Heaven's Door
  18. Sweet Child o' Mine
  19. November Rain
  20. Patience
  21. New Rose (cover de The Damned)
  22. Down on the Farm (cover de UK Subs)
  23. Don't Cry
  24. Nightrain
  25. Paradise City
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