Guns N' Roses inicia turnê pelo Brasil nesta quarta-feira (1º); veja provável setlist

A banda Guns N' Roses desembarca no Brasil nesta quarta-feira (1º) para uma temporada de shows em solo nacional. A primeira das nove apresentações do grupo acontece ainda hoje, no Estádio Beira, em Porto Alegre.

O incônico conjunto de hard rock marcará presença em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, no dia 18 de abril, na Arena Castelão. Além da Capital cearense, a banda também se apresenta em:

São Paulo: 4 de abril;

4 de abril; São José do Rio Preto: 7 de abril;

7 de abril; Rio de Janeiro: 9 de abril;

9 de abril; Vitória: 12 de abril;

12 de abril; Salvador: 15 de abril;

15 de abril; São Luiz: 21 de abril;

21 de abril; Belém do Pará: 25 de abril.

Em São Paulo, o Guns N' Roses será parte da lineup do festival Monsters of Rock. Nas demais cidades, exceto Porto Alegre, o grupo Raimundos abre o show da banda. Na apresentação gaúcha, Halestorm será o número de abertura.

Detalhes da apresentação em Fortaleza

O show na Arena Castelão será a segunda vez que a banda norte-americana se apresenta na Capital cearense, a primeira aconteceu também em abril de 2014.

Na época, a apresentação, realizada no Centro de Eventos do Ceará, reuniu cerca de 20 mil pessoas e foi uma das últimas de grande porte da “era de ouro” dos shows internacionais no Ceará.

Doze anos depois, a banda ainda se mostra um suecesso entre os cearenses. A maioria dos bilhetes para o show do dia 18 foi vendida no primeiro dia, sendo 25 mil somente nos primeiros 30 minutos. A expectativa é de 50 mil pessoas acompanhando os sucessos do grupo ao vivo.

Qual é a provável setlist? A montagem das apresentações do Guns N' Roses será, provavelmente, a mesma do ano passado, pois ainda fazem parte da turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" ("Porque o que você quer e o que você terá são duas coisas completamente diferentes"). Com isso, é muito provável que a banda se atenha aos hits clássicos, com alguns covers no caminho. Confira: