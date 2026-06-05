Sophie Charlotte e Xamã são flagrados juntos em shopping após boatos de reconciliação

A atriz Sophie Charlotte foi flagrada junto a Xamã em um shopping no Leblon, Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (4). O relacionamento do ex-casal foi alvo de especulação nas redes sociais, e houve quem acreditasse que eles haviam reatado.

Os dois estavam de mãos dadas e fazendo compras. Xamã estava de gola-polo azul e Sophie com uma bolsa de manga longa escura e calça social marrom.

Fãs especulam o retorno do casal desde as apresentações da turnê musical de Três Graças, onde os dois cantaram juntos e interagiram no palco.

Dias depois, Xamã comentou em uma publicação no Instagram de Sophie, o que adicionou à lista de rumores.

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Sophie e Xamã terminaram o namoro durante o carnaval deste ano, após cerca de dois anos juntos. Eles se conheceram em 2024, nas gravações do remake de Renascer, quando interpretaram Damião e Eliana.

Essa não foi a primeira vez que eles terminaram. Em março do ano passado, o fim do namoro deles foi confirmado por Xamã. Cerca de dois meses depois, o casal reatou, quando apareceram juntos em Paris, na França.