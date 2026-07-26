'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (26); entenda

Os fãs do "Viver Sertanejo" terão que esperar mais uma semana para acompanhar uma nova edição do programa comandado pelo cantor Daniel. A atração não será exibida neste domingo (26) por causa de uma alteração na programação da TV Globo.

No horário habitual do programa, às 10h, a emissora dará espaço à transmissão do "Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1". A cobertura da corrida começa às 9h40, diretamente do circuito de "Spa-Francorchamps", em Stavelot, na Bélgica.

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A prova é uma das mais aguardadas da temporada e integra a disputa pelas primeiras posições do Campeonato Mundial de Pilotos, envolvendo equipes como Mercedes e Ferrari.

Veja programção de domingo (26):

04:35 Corujão II - O Silêncio da Chuva

05:45 Santa Missa

06:35 Globo Repórter

07:25 Nordeste Rural

07:55 Auto Esporte

08:30 Globo Rural

09:40 Fórmula 1 - GP da Hungria

12:00 Esporte Espetacular

12:50 Temperatura Máxima - Missão Resgate

14:30 Em Família Com Eliana

15:30 Bora Pro Jogo

15:45 Brasileirão - São Bernado x Ceará

18:10 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:35 Halleluya 2026

00:55 Fortal 2026

Quando o 'Viver Sertanejo' volta?

De acordo com uma publicação no perfil oficial do programa nas redes sociais, o "Viver Sertanejo" retorna à programação da Globo no dia 2 de agosto, quando Daniel volta a receber convidados do universo da música sertaneja para entrevistas e apresentações.