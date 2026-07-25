Daniel Cady reage a rumores de que filho com Ivete Sangalo usa anabolizantes

Daniel Cady saiu em defesa do filho, Marcelo Sangalo, fruto do ex-relacionamento com a cantora Ivete Sangalo, após rumores de que o adolescente de 16 anos faria uso de anabolizantes.
Marcelo repercutiu nas redes sociais após publicar uma foto editada com inteligência artificial em que aparece extremamente musculoso.
A brincadeira levou alguns internautas a suspeitarem do uso de esteroides anabolizantes. Daniel, que é nutricionista, se manifestou em uma publicação no Instagram.
"Vocês acreditam em tudo, né? Isso é IA, maluqueira", disse o nutricionista.
A foto editada foi publicada por Marcelo após imagens dele em um treino de jiu-jitsu repercutirem pela sua boa forma física.
Com os inúmeros comentários, Marcelo também respondeu às especulações. "Tia, eu como muita proteína e coisas boas aqui. Não sou doido de tomar nada bomba, não", escreveu.
Ivete Sangalo comentou a publicação original. "Meu gigante", escreveu a artista.
O casamento de Ivete e Daniel terminou no fim de 2025, após 17 anos. Os dois, que também são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos, mantêm uma boa relação.