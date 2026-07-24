Roberto Carlos recebe alta após realizar cirurgia de vesícula

O cantor Roberto Carlos recebeu alta do Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (24). C
onforme o Extra, o artista de 85 anos está de repouso em casa, seguindo as orientações médicas para sua recuperação.
Na quarta-feira (22), a equipe do artista detalhou que ele foi internado para realizar uma cirurgia de vesícula, previamente programada.
No hospital, ele manteve um quadro estável de saúde.
A cirurgia do artista foi feita por videolaparoscopia. Esse procedimento costuma ser indicado para conter cálculos biliares, conhecidos como "pedra da vesícula".
Agenda de shows não terá mudanças
Apesar do procedimento, a agenda de shows não terá nenhuma mudança. A próxima apresentação de Roberto Carlos segue marcada para 15 de agosto, no Rio de Janeiro.
"A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada".
O comunicado ainda agradeceu a todos pela manifestação de carinho.