Roberto Carlos recebe alta após realizar cirurgia de vesícula

O procedimento não irá afetar a agenda de shows do cantor.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 19:32
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Legenda: O cantor fez o procedimento por videolaparoscopia.
Foto: Shutterstock/Eyeworks Production.

O cantor Roberto Carlos recebeu alta do Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (24). C

onforme o Extra, o artista de 85 anos está de repouso em casa, seguindo as orientações médicas para sua recuperação. 

Na quarta-feira (22), a equipe do artista detalhou que ele foi internado para realizar uma cirurgia de vesícula, previamente programada.

No hospital, ele manteve um quadro estável de saúde. 

A cirurgia do artista foi feita por videolaparoscopia. Esse procedimento costuma ser indicado para conter cálculos biliares, conhecidos como "pedra da vesícula". 

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Agenda de shows não terá mudanças

Apesar do procedimento, a agenda de shows não terá nenhuma mudança. A próxima apresentação de Roberto Carlos segue marcada para 15 de agosto, no Rio de Janeiro. 

"A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada". 
Nota oficial
Equipe de Roberto Carlos

O comunicado ainda agradeceu a todos pela manifestação de carinho.

 

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