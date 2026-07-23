Roberto Carlos passa por cirurgia na vesícula e é internado

O cantor Roberto Carlos, de 85 anos, foi internado para realizar uma cirurgia de vesícula, previamente programada.

O comunicado, publicado pela equipe do artista na quarta-feira (22), detalha que ele está "tranquilo e seguindo todas as orientações médicas".

Apesar de passar pelo procedimento cirúrgico, não haverá impacto na agenda de shows do cantor.

Assim, a próxima apresentação de Roberto Carlos segue marcada para 15 de agosto, no Rio de Janeiro.

"A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada". Equipe de Roberto Carlos Nota oficial

Ele realizou a cirurgia por videolaparoscopia. Esse procedimento costuma ser indicado para conter cálculos biliares, conhecidos como "pedra da vesícula".

Veja também Zoeira Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos Zoeira Roberto muda letra de 'Amigo' em tributo a Erasmo Carlos

O comunicado ainda agradeceu a todos pela manifestação de carinho.