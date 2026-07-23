Roberto Carlos passa por cirurgia na vesícula e é internado

O cantor Roberto Carlos, de 85 anos, foi internado para realizar uma cirurgia de vesícula, previamente programada.
O comunicado, publicado pela equipe do artista na quarta-feira (22), detalha que ele está "tranquilo e seguindo todas as orientações médicas".
Apesar de passar pelo procedimento cirúrgico, não haverá impacto na agenda de shows do cantor.
Assim, a próxima apresentação de Roberto Carlos segue marcada para 15 de agosto, no Rio de Janeiro.
"A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada".
Ele realizou a cirurgia por videolaparoscopia. Esse procedimento costuma ser indicado para conter cálculos biliares, conhecidos como "pedra da vesícula".
O comunicado ainda agradeceu a todos pela manifestação de carinho.
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