Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos

Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, morreu na manhã desta terça-feira (4), aos 90 anos. Segundo confirmação da família, ela estava internada há três semanas na Clínica São José, no Rio de Janeiro, e enfrentava uma série de problemas respiratórios.

Informações publicadas pela colunista Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, apontam que Norma possuía indicação de cirurgia devido aos problemas de saúde, mas o procedimento foi desaconselhado pelos médicos.

Quantos irmãos vivos tem Roberto Carlos?

Norma era a única irmã viva de Roberto Carlos. Ela será sepultada na quarta (5), em Sulacap, na zona norte do Rio.

Ainda este ano, em agosto, Roberto perdeu o irmão mais velho, Carlos Alberto Braga, que faleceu aos 92 anos. O outro irmão do cantor, Lauro Braga, faleceu em 2021, aos 90 anos.