Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos

Norma estava internada há três semanas e faleceu nesta terça (4), aos 90 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Norma Braga ao lado do cantor Roberto Carlos.
Legenda: Norma Braga era última irmã viva do cantor Roberto Carlos.
Foto: reprodução/Redes sociais.

Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, morreu na manhã desta terça-feira (4), aos 90 anos. Segundo confirmação da família, ela estava internada há três semanas na Clínica São José, no Rio de Janeiro, e enfrentava uma série de problemas respiratórios. 

Informações publicadas pela colunista Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, apontam que Norma possuía indicação de cirurgia devido aos problemas de saúde, mas o procedimento foi desaconselhado pelos médicos

Quantos irmãos vivos tem Roberto Carlos?

Norma era a única irmã viva de Roberto Carlos. Ela será sepultada na quarta (5), em Sulacap, na zona norte do Rio. 

Ainda este ano, em agosto, Roberto perdeu o irmão mais velho, Carlos Alberto Braga, que faleceu aos 92 anos. O outro irmão do cantor, Lauro Braga, faleceu em 2021, aos 90 anos. 

Assuntos Relacionados
Yuri Lima é ex-namorado da cantora Iza.
Zoeira

Recém-separado de Iza, Yuri Lima anuncia volta ao futebol

Ex-jogador do Mirassol foi apresentado pelo Primavera SAF.

Redação
Há 21 minutos
Norma Braga ao lado do cantor Roberto Carlos.
Zoeira

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos

Norma estava internada há três semanas e faleceu nesta terça (4), aos 90 anos.

Redação
Há 47 minutos
Augusto publicou uma foto de Milton e Lô, além de mensagens trocadas com o músico, a quem chamava carinhosamente de tio
Zoeira

Após morte de Lô Borges, filho de Milton Nascimento relembra noite especial

Augusto Nascimento emocionou fãs ao mostrar registros e mensagens trocadas com o músico mineiro.

Redação
Há 2 horas
Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu
Zoeira

Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu

A atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane, tem recebido elogios pelo trabalho.

Gabriel Bezerra*
04 de Novembro de 2025
foto de César Tralli e Renata Vasconcellos descontraídos no cenário do Jornal Nacional.
Zoeira

Antes de estreia no JN, Cesar Tralli mostra presente de Renata Vasconcellos

Como gesto de boas-vindas ao novo companheiro de bancada, a jornalista preparou um momento especial.

Redação
03 de Novembro de 2025
foto de cena da série Tremembé mostra o personagem Gil Rugai.
Zoeira

Quem é Gil Rugai, criminoso que aparece na série 'Tremembé'

Homem já se tornou alvo de investigação dias após o crime.

Redação
03 de Novembro de 2025
Diane Ladd em cena do filme Joy - O Nome do Sucesso.
Zoeira

Morre Diane Ladd, atriz três vezes indicada ao Oscar e mãe de Laura Dern

A morte da atriz aos 89 anos foi confirmada pela filha dela.

Redação
03 de Novembro de 2025
Maria Gladys e fã em selfie. Gladys é uma mulher idosa, branca, de cabelos grisalhos. A fã é mais nova, também de cabelo grisalho, e usa óculos de grau.
Zoeira

Meses após desaparecimento, atriz Maria Gladys é vista no RJ

A artista foi dada como desaparecida pela família em abril deste ano, mas depois reapareceu e disse que estava em situação financeira difícil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem da série The Boys para matéria sobre elenco de séries que estarão presentes na CCPX em dezembro de 2025.
Zoeira

CCXP 2025 conta com elenco de 'The Boys' no Brasil

Atores da série 'Fallout' também estarão em São Paulo em dezembro.

Beatriz Rabelo
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra apresentação da banda de rock AC/DC, com foco no vocalista, durante apresentação em Amsterdã, na Holanda, durante tour Power Up.
Zoeira

Banda AC/DC anuncia show único no Brasil em 2026

A última vez que o grupo se apresentou em solo nacional foi há 15 anos.

Redação
03 de Novembro de 2025
O pai Mateus Cidrão está segurando um bebê, seu filho Saulo
Zoeira

De Luciano Huck a Sidney Magal: Cearense viraliza dando nomes inusitados ao filho

Humorista Mateus Cidrão dá nomes de famosos ao filho, em conversas informais, e arranca risada de seguidores. Um dos vídeos tem mais de 3 milhões de visualizações.

Gabriel Bezerra*
03 de Novembro de 2025
Marcela durante entrevista ao programa Domingo Espetacular. ela negou ter sido agredida por dado dolabella.
Zoeira

Namorada volta a negar agressão de Dado Dolabella: 'Não tocou em mim'

Marcela Tomaszewski afirmou que briga com o ator foi apenas uma discussão e negou qualquer tipo de violência.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto de Luciano Huck anunciando o Príncipe William em seu programa.
Zoeira

Príncipe William é anunciado como atração do Domingão do Huck no próximo domingo (9)

Herdeiro do trono do Reino Unido estará no Brasil nesta semana, em agendas ligadas ao clima.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto mostra dois homens, filho e pai, em um estúdio de fotos de formatura com a parede preta ao fundo. Matheus, o filho, veste um colete laranja com a frase
Zoeira

Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho perde prêmio do The Wall

Dupla natural de Santa Quitéria participou do quadro para conseguir dinheiro e montar um consultório odontológico.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Angelica, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus no juri da Dança dos Famosos.
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (02/11)?

Ritmo da semana foi o sertanejo, ao som de Marília Mendonça.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Sandrão, Suzane e Eliza, personagens na série ficcional Tremembé.
Zoeira

Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé'

Série que estreou na última sexta-feira (31) é inspirada nos detentos que ocupam o chamado “presídio dos famosos”.

Redação
02 de Novembro de 2025
Imagem de apresentadoras do Fantástico para matéria sobre panorama completo de megaoperação do RJ será revelado no Fantástico.
Zoeira

Panorama completo de megaoperação no RJ será revelado no Fantástico

Reportagem especial de Carlos de Lannoy mostra funcionamento de fábricas clandestinas de armamentos.

Redação
02 de Novembro de 2025
A apresentadora Patrícia Abravanel
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (02/11)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel.

Redação
02 de Novembro de 2025
César Tralli de terno preto e gravata azul-escuro, apresentando o Jornal Hoje.
Zoeira

Conheça 7 coberturas marcantes da carreira de César Tralli

Jornalista assume a bancada do Jornal Nacional na segunda-feira (3).

Redação
02 de Novembro de 2025
Mileide Mihaile, com figurino de pedrarias douradas, posa para foto ao lado de Viviane Araújo, que usa vestido de franjas vermelhas.
Zoeira

Mileide Mihaile samba ao lado de Viviane Araújo na Salgueiro

Rainha da Unidos da Tijuca realiza sonho de dançar com a veterana e fala sobre preparação intensa para o Carnaval.

Redação
02 de Novembro de 2025