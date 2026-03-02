Diário do Nordeste
Ex-namorada de Dinho dos Mamonas Assassinas agradece carinho dos fãs

Valeria Zoppello relembrou sua história com os artistas da banda por meio de publicação emocionada nas redes sociais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:04)
Zoeira
Jovem casal sorrindo e aproveitando momentos juntos, mostrando alegria e amizade verdadeira em uma foto descontraída
Legenda: Valeria e Dinho namoraram por cerca de oito meses antes do acidente.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Há exatos 30 anos, a trajetória da banda Mamonas Assassinas foi interrompida em um acidente aéreo fatal. Hoje, três décadas após o ocorrido, a ex-namorada de Dinho publicou uma carta nas redes sociais relembrando o vocalista e as memórias daquele período.

Logo no início do texto, Valeria Zoppello, 52, agradece o carinho do público. "Fico plena de gratidão por cada palavra que recebo, cada ‘eu te amo’, cada mensagem de afeto", disse.

"Tem algo mais mágico e verdadeiro do que isso? Quão longe nossos meninos chegaram, não é mesmo? Que orgulho dessa nossa molecada! Não conseguiria colocar em palavras tudo que os Mamonas significam pra mim", continou.

Valeria ainda pontuou que ter namorado Dinho não a define como pessoa, mas faz parte de uma história que ela quer manter viva.

"Carrego memórias únicas e especiais. Carrego a certeza de ter sido amada e ter amado com toda a intensidade possível. Carrego parte da história da banda mais incrível que o Brasil já teve", declarou.

Ao fim da carta, Valeria compartilhou a gratidão que sente pela família e pelo público por sempre a terem acolhido. Ela também menciona a proximidade que manteve com a família do vocalista após o acidente.

"Muito obrigada por tanto! Às vezes me pergunto o porquê de ter-me sido dado o privilégio de viver tudo tão de perto com eles. De ter podido conviver com cada um, de forma tão amistosa, genuína e carinhosa… Dinho, Júlio, Samuel, Sérgio e Bento, muito obrigada por terem me permitido estar com vocês", afirmou.

Depois da postagem, Valeria foi aos comentários agradecer a reação do público ao texto, com direito a uma frase de Dinho. "E como disse o Dinho: jamais desistam dos seus sonhos! Nunca permitam que digam que vocês não são capazes!”, finalizou.

Veja postagem de Valeria Zoppello

Relembre o acidente

O grupo de rock irreverente, formado por Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, teve sucesso meteórico e atingiu milhões em vendas com um único álbum. Entre os principais sucessos, estão 'Pelados em Santos', 'Vira-Vira' e 'Robocop Gay'. 

Em 2 de março de 1996, a banda voltava de um show em Brasília, a bordo de uma aeronave com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).

O jato sofreu uma sequência de falhas operacionais durante a aproximação para o pouso e colidiu com a Serra da Cantareira. Eles estavam a poucos quilômetros de casa.

