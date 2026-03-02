Ex-namorada de Dinho dos Mamonas Assassinas agradece carinho dos fãs

Há exatos 30 anos, a trajetória da banda Mamonas Assassinas foi interrompida em um acidente aéreo fatal. Hoje, três décadas após o ocorrido, a ex-namorada de Dinho publicou uma carta nas redes sociais relembrando o vocalista e as memórias daquele período.

Logo no início do texto, Valeria Zoppello, 52, agradece o carinho do público. "Fico plena de gratidão por cada palavra que recebo, cada ‘eu te amo’, cada mensagem de afeto", disse.

"Tem algo mais mágico e verdadeiro do que isso? Quão longe nossos meninos chegaram, não é mesmo? Que orgulho dessa nossa molecada! Não conseguiria colocar em palavras tudo que os Mamonas significam pra mim", continou.

Valeria ainda pontuou que ter namorado Dinho não a define como pessoa, mas faz parte de uma história que ela quer manter viva.

"Carrego memórias únicas e especiais. Carrego a certeza de ter sido amada e ter amado com toda a intensidade possível. Carrego parte da história da banda mais incrível que o Brasil já teve", declarou.

Ao fim da carta, Valeria compartilhou a gratidão que sente pela família e pelo público por sempre a terem acolhido. Ela também menciona a proximidade que manteve com a família do vocalista após o acidente.

"Muito obrigada por tanto! Às vezes me pergunto o porquê de ter-me sido dado o privilégio de viver tudo tão de perto com eles. De ter podido conviver com cada um, de forma tão amistosa, genuína e carinhosa… Dinho, Júlio, Samuel, Sérgio e Bento, muito obrigada por terem me permitido estar com vocês", afirmou.

Depois da postagem, Valeria foi aos comentários agradecer a reação do público ao texto, com direito a uma frase de Dinho. "E como disse o Dinho: jamais desistam dos seus sonhos! Nunca permitam que digam que vocês não são capazes!”, finalizou.

Veja postagem de Valeria Zoppello

Relembre o acidente

O grupo de rock irreverente, formado por Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, teve sucesso meteórico e atingiu milhões em vendas com um único álbum. Entre os principais sucessos, estão 'Pelados em Santos', 'Vira-Vira' e 'Robocop Gay'.

Em 2 de março de 1996, a banda voltava de um show em Brasília, a bordo de uma aeronave com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).

O jato sofreu uma sequência de falhas operacionais durante a aproximação para o pouso e colidiu com a Serra da Cantareira. Eles estavam a poucos quilômetros de casa.