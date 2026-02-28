'Altas Horas' deste sábado (28) faz especial em homenagem a Gilberto Gil

O cantor Gilberto Gil será o grande homenageado da edição deste sábado (28) do programa "Altas Horas", da TV Globo. Nomes como Lenine, Margareth Menezes, MC Hariel e Seu Jorge, além do próprio Gil, estão entre os convidados da vez.

Segundo a divulgação do "Altas Horas", a intenção é celebrar a vida e a obra do artista, reforçando "o legado de um dos maiores ícones da cultura brasileira".

Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (28)?

O Altas Horas começa a partir das 22h55, horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela "Três Graças".