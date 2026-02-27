Participante do BBB 26 vai morar fora da casa; entenda dinâmica do 'Exilado'

Este fim de semana promete ser bastante movimentado no BBB 26. No programa desta sexta-feira (27), os participantes vão conhecer a dinâmica "Exilado", que causará divisões na casa.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, os brothers serão separados em dois grupos. Quem sobrar, vai morar no lado de fora.

E isso não é tudo: no sábado (28), ocorre a Prova do Anjo durante o dia. E, à noite, o participante "excluído" vai ter direito a um poder especial.

"No programa ao vivo, o jogador exilado vai emparedar alguém, e a pessoa emparedada vai trocar de lugar com ele no exílio", explicou Tadeu.

Com essa atividade, o Paredão vai ter a seguinte formação até domingo (1º):

Emparedado pela dinâmica "Exilado";

Indicação da líder Samira;

Participante mais votado da casa;

Contragolpeado pelo competidor indicado pela líder.

Veja também Zoeira Samira vence prova e é sétima líder do BBB 26 Zoeira Raul Gil Jr pede orações após acidente de Marquito

Paredão desta semana é falso

Tadeu Schmidt também revelou que o Paredão desta semana é falso. Ou seja, o participante mais votado não vai sair da casa, e sim ser levado a um quarto secreto onde poderá assistir aos outros brothers remotamente. Além das informações privilegiadas, ele voltará para a Casa imune.