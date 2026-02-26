Babu arquiteta plano para expulsar Ana Paula e Milena do BBB 26: 'Já deu, né?'
Acordo foi feito com Jonas, Alberto Cowboy, Jordana e Marciele.
Horas antes da Festa do Líder Jonas, no BBB 26, Babu propôs uma aliança contra Ana Paula e Milena. O diálogo aconteceu na tarde dessa quarta-feira (25), no Quarto Sonho de Voar.
Rodeado por Jonas, Cowboy, Jordana e Marciele, o ator apresentou um plano de união aos antigos inimigos de jogo. "Queria propor uma coisa pra todo mundo: Ana Paula e Milena, já deu, né? Então não é uma trégua, é uma proposta em relação às duas. Ignorar", disse.
Jonas e Cowboy concordaram, mas apontaram que essa é uma estratégia difícil. "Tem hora que a gente não consegue", desabafa Alberto. "Por isso que eu vim falar, se não conseguir, eu tenho uma estratégia", responde Babu, que em seguida arquiteta uma ideia para expulsar as sisters:
"É vir pra debaixo do edredom e se cobrir. Se encostar… Já teve gente que foi expulsa por agressão. Se der no saco e não conseguir… Vem pra cama, deita e elas que arquem com as consequências delas", finalizou.
Veja o momento
Veja também
Internet diz que atitude de Babu é contra as regras
O plano de Babu foi rapidamente criticado pela torcida de Ana Paula e Milena na internet. Em posts no X, usuários afirmam que planejar a expulsão de um participante é contra as regras do programa, e por isso, o ator deve ser expulso.
"Combinar de cavar expulsão de uma participante pode? Acho que tá na hora do Tadeu se pronunciar, hein? O plano foi falado com TODAS AS LETRAS. Precisa de mais o que?", cobrou uma usuária. "Se fosse um PIPOCA com essa jogada, já teria sido chamado ao confessionário", denunciou outro perfil.
Até a manhã desta quinta-feira (26), os assuntos "CONTRA AS REGRAS" e "EXPULSÃO NÃO É ESTRATÉGIA" permaneciam entre os mais comentados da rede social.
Expulsão de Ana Paula também foi planejada no BBB 16
Outras pessoas relembraram que, há 10 anos, quando Ana Paula participou pela primeira vez do BBB, alguns brothers também planejavam a expulsão dela.
No dia 25 de fevereiro de 2016, os agora ex-BBBs Adélia, Renan e Tamiel queriam provocar a jornalista até que ela fosse retirada do reality.
“Se ela encostar a mão em você, eu vou rir tanto do lugar em que eu estiver. Deixa ela beber bastante na festa, daí você fica desfilando. Se ela pôr a mão, beleza. Ela é louca…”, sugeriu Adélia para Renan no Quarto do Líder.
Logo depois, Tamiel gesticulou para mostrar o que o modelo deveria fazer para provocar a ira de Ana Paula. “Só você encará-la e encostar seu nariz no dela, com certeza ela vai te dar um tapa”, disse.
Uma semana depois, no dia 5 de março, a sister de fato foi expulsa após dar dois tapas no rosto de Renan, que denunciou a situação no confessionário.