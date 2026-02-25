Após escapar do paredão no BBB 26, Milena se incomoda com beijo de Babu

Após escapar do paredão que culminou na saída de Maxiane, nessa terça-feira (24), Milena foi surpreendida por uma atitude de Babu.

Ao parabenizá-la pela permanência no jogo, o brother se aproximou e deu um beijo no ombro da Pipoca, dizendo: "Parabéns!". A reação da sister foi imediata: “Do nada, véi? Que isso?”, questionou. Babu, então, respondeu: “Mas você acha que eu tava torcendo pra você sair?”.

Depois que o brother deixou o ambiente e subiu para o quarto, Milena limpou o ombro e, mais tarde, comentou o episódio com Ana Paula. Ela deixou claro que não se sentiu confortável com a aproximação.

“Não haverá próxima vez, Ana Paula! Não haverá próxima vez da minha parte. Quando ele voltou na cozinha, poderia ter falado que não gostei. Poderia ter me parabenizado igual o Breno, me dando a mão, e não chegando tão perto”, afirmou.

Até poucos dias atrás, Milena e Babu eram aliados no jogo, mas, nos últimos momentos, os dois vêm se mostrando mais distantes dentro da casa.