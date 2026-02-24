Maxiane é a sexta eliminada do BBB 26
O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.
Maxiane foi eliminada no sexto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 63,21% da média de votos. Ela deixou o reality show na noite desta terça-feira (24) após enfrentar Milena e Chaiany na berlinda da semana.
Milena foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 36,11%, na média. Por sua vez, Chaiany teve somente 0,68% dos votos.
Com 32 anos, Maxiane mora em Carpina, Pernambuco. Professora de História da rede estadual, também atua como influenciadora digital nos segmentos de beleza, moda, estilo de vida saudável e maternidade.
Veja também
FORMAÇÃO DO PAREDÃO
Chaiany venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 na tarde do sábado (21), conseguindo imunizar alguém. A escolha dela foi Gabriela.
O líder da semana, Jonas, colocou Milena no Paredão. A Casa escolheu Alberto. Por contragolpe, Chaiany colocou Maxiane no Paredão.
COMO VOTOU A CASA
- Alberto: Juliano
- Ana Paula: Alberto
- Marciele: Juliano
- Milena: Alberto
- Maxiane: Juliano
- Juliano: Alberto
- Jordana: Juliano
- Samira: Alberto
- Breno: Alberto
- Gabriela: Juliano
- Leandro: Alberto
- Solange: Alberto
- Chaiany: Maxiane
- Babu: Alberto
Prova Bate e Volta
Chaiany foi retirada da dinâmica por Alberto, que foi agraciado pela 'Resolução da Máquina do Poder'. Participaram da prova Alberto e Maxiane. Alberto venceu, e Maxiane está no Paredão.